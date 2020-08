Diretta Basilea – Eintracht Francoforte 1-0: risultato finale

La partita Basilea – Eintracht Francoforte del 6 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per il ritorno degli ottavi dell’Europa League 2019/2020

BASILEA – Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 6 Agosto, alle ore 18:55, si terrà la gara Basilea – Eintracht Francoforte, valevole per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

FC BASILEA: Đorđe Nikolić; Eray Cömert, Silvan Widmer, Omar Alderete, Raoul Petretta, Samuele Campo, Valentin Stocker (dal 21' st Jasper van der Werff), Fabian Frei, Taulant Xhaka (dal 42' st Yannick Marchand), Afimico Pululu (dal 21' st Ricky van Wolfswinkel), Arthur Cabral (dal 36' st Kemal Ademi). A disposizione: Jozef Pukaj, Nils De Mol, Blas Riveros, Louis Lurvink, Elis Isufi, Orges Bunjaku, Mihailo Stevanovic, Tician Tushi. Allenatore: Marcel Koller.



EINTRACHT FRANCOFORTE: Kevin Trapp; Evan N'Dicka (dal 1' st Makoto Hasebe), Martin Hinteregger, David Abraham, Danny da Costa (dal 22' st Timothy Chandler), Filip Kostić, Daichi Kamada, Sebastian Rode (dal 22' st Stefan Ilsanker), Dominik Kohr, Bas Dost, André Silva (dal 1' st Gonçalo Paciência). A disposizione: Frederik Rønnow, Elias Bördner, Almamy Touré, Erik Durm. Allenatore: Adi Hütter.



Reti: al 43' st Fabian Frei.



Ammonizioni: al 25' pt Eray Cömert (FC ), al 33' pt Dominik Kohr (EIN), al 35' st Timothy Chandler (EIN).

Le probabili formazioni delle due squadre

Da una parte c’è la squadra elvetica che, nel torneo nazionale, viene dal pari interno contro il Lucerna per o-0. I padroni di casa hanno chiuso la Super League al terzo posto in classifica raggiungendo quota 62 punti. Dall’altra parte troviamo i tedeschi che hanno vinto l’ultima gara della Bundesliga con il Paderborn per 3-2 in nona posizione. Ricordiamo che, la gara di andata tenutasi in Germania, si era chiusa con il risultato di 0-3 in favore degli svizzeri.

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che dovrebbero scendere in campo, alla stadio St. Jakob-Park di Basilea alle ore 18:55 di giovedì 6 Agosto, per gli ottavi di finale di Europa League. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una discreta propensione ad offendere e daranno vita ad un match piacevole. Nelle ultime uscite la squadra di casa ha mostrato una condizione non esaltante. Sono sette i punti raccolti dal Basilea nelle ultime cinque uscite stagionali. La compagine ospite, al contrario, ha ottenuto dieci punti nello stesso numero di gare.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, il Basilea dovrebbe proporre il quartetto formato da Stocker, Frei, Zuffi e Bua alle spalle dell’unica punta Arthur sul fronte offensivo. Xhaka troverà spazio al centro del campo. L’Eintracht Francoforte del tecnico Hütter, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio composto da Chandler, Gacinovic e Kostic sulla trequarti a sostegno di Silva in attacco. Infine, Rode dovrebbe partire al centro della linea mediana.

Le probabili formazioni di Basilea – Eintracht Francoforte

BASILEA (4-1-4-1): Omlin; Widmer, Comert, Alderete, Riveros; Xhaka; Stocker, Frei, Zuffi, Bua; Arthur. Allenatore: Koller

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Silva. Allenatore: Hütter

Dove vederla in streaming

L’incontro Basilea – Eintracht Francoforte, valido per il ritorno degli ottavi di finale dell’Europa League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky solo per i clienti abbonati. Sarà inoltre possibile vedere la sfida attraverso il servizio Sky Go disponibile su smartphone, tablet, pc e notebook. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:55, per un incontro interessante.