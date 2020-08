Diretta Wolves – Siviglia: risultato in tempo reale

La partita Wolves – Siviglia dell’11 Agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per i quarti dell’Europa League 2019/2020

DUISBURG – Nella serata di martedì 11 Agosto, alle ore 21, avrà luogo il match Wolves – Siviglia, utile per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020. Da una parte c’è la squadra inglese che, nel torneo nazionale di riferimento, viene dalla sconfitta esterna contro il Chelsea con il risultato di 2-0. L’undici di Espirito Santo ha chiuso la Premier League al terzo posto in classifica raggiungendo quota 59 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra spagnola che viene dalla vittoria interna contro il Valencia per 1-0. Gli andalusi di casa hanno chiuso laLiga al quarto posto in classifica raggiungendo quota 70 punti.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

WOLVERHAMPTON WANDERERS:. A disposizione:. Allenatore: Nuno.



SEVILLA FC:. A disposizione:. Allenatore: Lopetegui.



Reti: al ' pt .

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che dovrebbero scendere in campo, alla Schauinsland-Reisen-Arena di Duisburg alle ore 21:00 di martedì 11 Agosto, per i quarti di finale di Europa League. Due moduli differenti, quelli proposti, che mostrano una grande propensione ad attaccare e daranno vita ad una sfida avvincente. Nelle ultime uscite la squadra inglese ha mostrato una buona condizione. Sono dieci i punti raccolti dai Wolves nelle ultime cinque uscite stagionali. La squadra di Espirito Santo ha ottenuto il passaggio al precedente turno grazie al 2-1 complessivo sull’Olympiakos. Il Siviglia, che arriva a questa fase eliminatoria dopo aver eliminato la Roma, ha ottenuto tredici punti nello stesso numero di gare e vive un periodo eccezionale.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, i Wolves dovrebbe proporre il tandem formato da Traorè e Jimenez sul fronte offensivo. Moutinho troverà spazio al centro del campo. Il Siviglia del tecnico Lopetegui, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Suso, En-Nesyri ed Ocampos sul fronte offensivo. Infine, Fernando dovrebbe partire al centro della linea mediana.

Le probabili formazioni di Wolves – Siviglia

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre; Traorè, Jimenez. Allenatore: Espirito Santo

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundè, Diego Carlos, Reguillon; Jordán, Fernando, Banega; Ocampos, En-Nesyri, Suso. Allenatore: Lopetegui

Dove vederla in streaming

L’incontro Wolves – Siviglia, valido per i quarti di finale dell’Europa League 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma satellitare Sky solo per i clienti abbonati. Sarà inoltre possibile vedere la sfida attraverso il servizio Sky Go disponibile su smartphone, tablet, pc e notebook. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21:00, per un incontro decisivo.