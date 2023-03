XMasters Winter Edition: i vincitori del contest 2023 a Moena

Sabato 4 marzo, nella ski area San Pellegrino, le premiazioni della gara di sci e snowboard freestyle: trionfano lo statunitense Dylan Alito, la tedesca Silvia Mittermuller e l’italiano Simone Canal

MOENA – Brividi sulla neve e momenti di speciale intrattenimento a Moena, nella ski area San Pellegrino, da giovedì 2 marzo spettacolare palcoscenico di Radio 105 XMasters Winter Edition, la manifestazione di riferimento nel mondo degli action sport invernali. Dopo due giorni di grandi emozioni e tanto divertimento, ieri, sabato 4 marzo, i big dello snowboard e dello sci freestyle hanno conquistato il pubblico sfidandosi con trick acrobatici nella finalissima del Destroy Contest, evento clou della kermesse.

Una gara all’ultimo respiro, con in palio un montepremi di 3 mila euro, che ha richiamato i fuoriclasse del panorama internazionale e che ha visto salire sul gradino più alto del podio l’ex campione azzurro Simone Canal per lo sci freestyle, la leggenda statunitense della tavola Dylan Alito per lo snowboard maschile e la veterana dello snowboard femminile, Silvia Mittermuller.

A valutare le fenomenali performance una giuria di esperti, composta, tra gli altri, da Silvia Bertagna, portabandiera del freestyle acrobatico italiano.

Dopo le premiazioni, fan e atleti si sono trasferiti nella piazza principale di Moena per l’XMasters Winter Party, la grande festa organizzata da XMasters e animata dai dj di Radio 105, partner dell’evento. A seguire, l’ultima tappa di una interminabile giornata di divertimento al Nibada Pub, dove si è ballato fino alle prime luci dell’alba.

Radio 105 XMasters Winter Edition, che si conclude oggi, domenica 5 marzo, ha registrato una grande affluenza con migliaia di appassionati che si sono dati appuntamento sulle piste di Passo San Pellegrino, cuore del Village più adrenalinico delle Dolomiti. Tra acrobazie, music show ed altre emozionanti esperienze, quali lo ski-bike, lo snowbowling, il balanceboarding, lo yoga sulla neve, workshop di content creator e test drive in collaborazione con Jeep, la manifestazione, per il terzo anno consecutivo ospite a Moena, si conferma evento di punta anche in termini di ricaduta turistica.

Una kermesse che continua a riscuotere sempre maggior successo e che ha visto, tra gli ospiti, la nazionale italiana paralimpica di snowboard, intervenuta per rimarcare il forte legame tra XMasters e gli sport paralimpici. A conferma del consolidato rapporto, gli azzurri hanno scelto il Village per le premiazioni delle gare di Coppa del Mondo e Coppa Europa di para snowboard cross, che si sono tenute in questi giorni a Passo San Pellegrino.

Radio 105 XMasters Winter è organizzato da Skills Comunicazione, in collaborazione con Visit Moena, Comitato Moena Eventi, Associazione Albergatori di Moena e Passo San Pellegrino, Associazione Commercianti e Esercenti Moena, Trentino Marketing, Comune di Moena, Val di Fassa e Ski Area Lusia San Pellegrino. Tra i partner, Burton, azienda leader nell’ambito dello snowboard, Jail Jam, il marchio italiano specializzato nella produzione di cappelli di tendenza, Dolly Noire, lo street brand italiano fornitore delle divise, e King Attitude, affermata realtà nel mondo del retail di articoli sportivi.

105XMasters Winter Edition:

Dal 2 al 5 marzo 2023 – VI edizione

Località sciistica San Pellegrino (Snowpark SanPe) – Moena (Tn)

Village 105XMasters aperto a tutti dalle prime ore del mattino fino al tramonto

Ingresso libero