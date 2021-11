Young Boys – Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Young Boys – Atalanta del 23 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento. Dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo F di Champions League

BERNA – Martedì 23 novembre, alle 21, al Wankdorf Stadium di Berna, per la quinta giornata di Champions League, nel girone F si si affronteranno Young Boys e Atalanta. Esigue le speranze di passare il turno per gli elvetici che nell'ultima partita hanno per per 2-0 sul campo del Villarreal e ora sono ultimi nella classifica del raggruppamento a quota 3; nel massimo campionato svizzerosono invece quarti con 22 punti dopo tredici giornate. La squadra di Gasperini, invece, é attualmente terza con 5 punti all'inseguimento del duo di testa composto da Manchester United e Villarreal a quota 7, che si scontreranno in terra spagnola. Per gli orobici la parola d'ordine é "vincere" per continuare a lottare per la qualificazione alla fase successiva. Nell'ultima turno hanno subito in pieno recupero il gol realizzato da Cristiano Ronaldo e col Manchester United é finita 2-2. In campionato l'Atalanta é reduce dal successo esterno per 0-2 contro lo Spezia e ora in classifica é quarta con 25 punti, frutto di 7 vittorie, 4pareggi e 2 sconfitte; 27 gol fatti e 17 subiti. Nella gara d'andata giocata a Bergamo la rete di Pessina . A dirigere il match sarà il serbo Srdjan Jovanovic, coadiuvato dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic. Quarto uomo sarà un altro serbo: Novak Simovic. Al Var ci sarà lo spagnolo Alejandro Hernandez, assistente Avar sarà l'iberico Juan Martinez Munuera.

La presentazione del match

QUI YOUNG BOYS – La squadra di Wagner potrebbe schierare invece il modulo 4-4-2, con Faivre in porta con Hefti, Burgy, Lauper e Garcia in difesa. A centrocampo troviamo Fassnacht, Aebischer, Sierro e Ngamaleu. Tandem offensivo composto da Riedere ed Elia.

QUI ATALANTA – Per Gasperini probabile modulo 3-4-1-2 con Musso tra i pali e retroguardia composta da Palomino, Demiral e Toloi. In mezzo al campo De Roon e Freuler; sulle corsie Maehle e Zappacosta. Malinovskyi sulla trequarti di supporto alla coppia di attacco formata da Pasalic e Zapata.

Le probabili formazioni di Young Boys – Atalanta

YOUNG BOYS (4-4-2): Faivre; Hefty, Burgy, Lauper, Garcia; Fassnacht, Aebischer, Sierro, Ngamaleu; Elia, Riedere. Allenatore: Wagner.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gasperini.

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Young Boys – Atalanta, valido per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena (204 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire il match anche in diretta streaming attraverso il Sky Go