Young Boys-Atalanta: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Young Boys-Atalanta di Martedì 26 novembre 2024: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Champions League

BERNA – Martedì 26 novembre, alle ore 21, allo Stadio Wankdorf di Berna, l’Atalanta scenderà in campo contro lo Young Boys nella gara valida per la quinta giornata di Champions League 2024/2025.

L’Atalanta ha 8 punti in classifica, frutto dei successo contro lo Shakthar e contro lo Stoccarda e dei pareggi contro l’Arsenal e contro il Celtic. In campionato la squadra di Gasperini viene dal successo esterno per 0-2 contro il Parma ed é seconda, a pari merito con Fiorentina, Atalanta e Lazio e a-1 dalla capolista Napoli, a quota 22. Il suo percorso racconta di nove partite vinte, una pareggiata e tre perse, trentaquattro reti realizzate e sedici incassate. Lo Young Boys ha perso tutte le partite disputate. É nono nel massimo campionato svizzero. Non ci sono precedenti tra le due compagini.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: YOUNG BOYS-ATALANTA Martedì 26 novembre dalle ore 20 le formazioni ufficiali, dalle ore 21 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà il lituano Manfredas Lukjančukas. Gli assistenti saranno i connazionali Mangirdas Mirauskas e Vytenis Kazlauskas; il quarto ufficiale Vilius Paulauskas. Al V.A.R. ci sarà Dennis Higler, A.V.A.R. Clay Ruperti: entrambi olandesi.

Lista Champions League Atalanta

LISTA A

Portieri: Carnesecchi, Rui Patricio, Rossi;

Difensori: Hien, Kossounou, Godfrey, Djimsiti, Kolasinac, Toloi, Bellanova, Cuadrado, Zappacosta;

Centrocampisti: Ruggeri, De Roon, Ederson, Samardzic, Pasalic, 44 Marco Brescianini;

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Zaniolo, Vlahovic.

LISTA B

Scalvini, Palestra.

Presentazione del match

COME ARRIVA LO YOUNG BOYS – Magnin dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Keller in porta e con una difesa a quattro formata da Blum, Benito, Lauper e Athekame. In mezzo Niasse e Ugrinic mentre Colley e Males dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Ganvoula e Imeri.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Gasperini dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali e con Toloi, Hien e Kossounou pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Pasalic e De Roon mentre Bellanova e Ruggeri dovrebbero agire sulle corsie esterne. Unica punta Retegui, supportata da De Keteleare e Lookman.

Le probabili formazioni di Young Boys-Atalanta

YOUNG BOYS (4-4-2): Keller; Blum, Benito, Lauper, Athekame; Colley, Niasse, Ugrinic, Males; Ganvoula, Imeri. Allenatore: Magnin.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Hien, Kossounou; Bellanova, Pasalic, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: