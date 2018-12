Young Boys – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Young Boys – Juventus: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo H di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

BERNA – Mercoledì 12 dicembre alle ore 21 andrà in scena Young Boys – Juventus, incontro valevole per la sesta ed ultima giornata del Gruppo H di Champions League. Da una parte c’è la compagine svizzera che è ormai spacciata visto che occupa l’ultima posizione con un solo punto conquistato. Dall’altra parte, invece, ci sono i bianconeri che hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale ma hanno bisogno della vittoria per farlo da primi in classifica. In campionato successo casalingo contro l’Inter per la formazione di Allegri che guida saldamente la classifica con 43 conquistati in 15 giornate.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Mercoledì 12 dicembre alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 21 la webcronaca della partita.

QUI YOUNG BOYS – I padroni di casa dovrebbero scendere in campo col 4-1-4-1 con Von Ballmoos in porta, pacchetto difensivo composto da Mbabu e Benito sulle fasce mentre nel mezzo spazio a Von Bergen e Camara. A centrocampo Lauper e Sulejmani in cabina di regia mentre davanti spazio a Sow, Aebischer e Assale alle spalle di Nsame.

QUI JUVENTUS – Allegri potrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Cuadrado e Cancelo sulle fasce mentre nel mezzo Benatia e Chiellini. A centrocampo Pjanic in cabina di regia con Bentancur e Matuidi mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Bernardeschi, Ronaldo e Douglas Costa.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa sia sulle reti Sky che in chiaro su quelle Rai: in particolare su Sky Sport Football (canale 203) e Rai 1 (canale 1). Per chi possiede un abbonamento, sarà inoltre possibile vederla in streaming su Sky Go, oppure sempre in streaming anche su Rai Play.

Le probabili formazioni di Young Boys – Juventus

YOUNG BOYS (4-1-4-1): Von Ballmoos; Mbabu, Von Bergen, Camara, Benito; Lauper; Sulejmani, Sow, Aebischer, Assale; Nsame. Allenatore: Seoane

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Benatia, Chiellini, Cancelo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Ronaldo, Costa. Allenatore: Allegri