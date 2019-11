Youth League, Slavia Praga – Inter 4-1: risultato e tabellino

Poker della Primavera dello Slavia Praga contro i nerazzurri nel match del 27 novembre 2019. Si tratta del 2° ko consecutivo, tripletta per Aguiar

PRAGA – Sconfitta per 4-1 dell’Inter Primavera nella trasfera di Youth League contro lo Slavia Praga. In vantaggio dopo 29 minuti con Fonseca i nerazzurri subiscono una tripletta di Aguiar (con primo dopo appena due minuti dal vantaggio) quindi Cerv mette la ciliegina sulla torta per la squadra di casa. Un risultato che consente ai cechi di raggiungere proprio i nerazzurri in vetta con 9 punti. Sarà pertanto decisiva la gara con il Barcellona per centrare la qualificazione. Si gioca il 10 dicembre al Breda. Da salvare oggi solo la prima mezz’ora quindi l’errore di Kinkoue apre le porte a un pomeriggio di festa per gli avversari.

Il tabellino di Slavia Praga – Inter

SLAVIA PRAHA: Jakub Surovčík; Tomáš Vincour, David Štětka, Michal Hošek, Nedžad Zinhasovič (dal 45′ st Tomáš Hájek), Jakub Křišťan, Daniel Kosek, João Felipe (dal 25′ st Jakub Zeronik), Martin Douděra (dal 34′ st Matěj Jurásek), Lukáš Červ, Adam Toula. A disposizione: Jan Sirotnik, František Matys, Michal Vaněk, Daniel Langhamer. Allenatore: Martin Hyský.

INTER: Giacomo Pozzer; Lorenzo Pirola, Michael Ntube, Etienne Kinkoue (dal 7′ st Edoardo Vergani), Lorenzo Colombini, Thomas Schirò, Gaetano Oristanio (dal 28′ st Niccolò Squizzato), Jacopo Gianelli (dal 7′ st Tibo Persyn), Matias Fonseca (dal 28′ st Degnand Gnonto), Riccardo Boscolo Chio, Lucien Agoumé. A disposizione: Riccardo Burgio, Filip Stanković, Fabio Cortinovis. Allenatore: Armando Madonna.

Reti: al 29′ pt Matias Fonseca, al 32′ pt João Felipe, al 41′ pt João Felipe, al 4′ st João Felipe, al 8′ st Lukáš Červ.

Ammonizioni: al 43′ st Nedžad Zinhasovič (SLA), al 25′ pt Jakub Křišťan (SLA).