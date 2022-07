La partita – Milan di Sabato 23 luglio 2022 in diretta: sotto di tre reti in 27 minuti i rossoneri accorciano prima con Giroud quindi con Krunic

ZALAEGERSZEG – Dopo le due vittorie contro il Lemine Almenno e il Colonia, Sabato 23 luglio alle 18, alla ZTE Arena di Zalaegerszeg, il Milan affronterà gli ungheresi del Zalaegerszegi nella terza amichevole precampionato. Per la squadra di Stefano Pioli i prossimi impegni sono previsti il 27 luglio alle 19 contro gli austriavi del Wolfsberger e il 31 luglio alle ore 18 contro il Marsiglia. Per i Campioni d’Italia l’esordio in campionato é fissato per sabato 13 agosto alle 18.30 a San Siro contro l’Udinese. Sul fronte mercato da registrare l’arrivo di Adli e il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic. Il Zalaegerszegi ha chiuso all’ottavo posto il massimo campionato magiaro.

Tabellino

ZALAEGERSZEG (HUN): Demjen P., Bedi B., Gergenyi B. (dal 42′ st Mim G.), Kis D. K., Majer M. (dal 20′ st Huszti A.), Mocsi A., Nemeth D. (dal 1′ st Ikoba E.), Sankovic B., Szalay S. (dal 1′ st Kovacs B.), Tajti M., Ubochioma M. (dal 20′ st Diego Carioca). A disposizione: Nemeth E., Boros Z., Csoka D., Csongor P., Diego Carioca, Gergely B., Huszti A., Ikoba E., Klausz M. G., Kovacs B., Lesjak Z., Manzinga C., Milovanovic D., Mim G., Safronov O. Allenatore: Moniz R..

MILAN (ITA): Tatarusanu C., Ballo-Toure F. (dal 17′ st Tomori F.), Brescianini M. (dal 17′ st Bennacer I.), Diaz B. (dal 17′ st Maldini D.), Florenzi A. (dal 17′ st Calabria D.), Gabbia M., Giroud O. (dal 17′ st Hernandez T.), Kalulu P. (dal 17′ st Krunic R.), Messias J. (dal 17′ st Saelemaekers A.), Rebic A. (dal 17′ st Leao R.), Tonali S. (dal 17′ st Adli Y.). A disposizione: Maignan M., Mirante A., Adli Y., Bennacer I., Calabria D., Coubis A., Gala A., Hernandez T., Krunic R., Lazetic M., Leao R., Saelemaekers A., Tomori F. Allenatore: Pioli S..

Reti: al 2′ pt Ubochioma M. (Zalaegerszeg (Hun)), al 24′ pt Mocsi A. (Zalaegerszeg (Hun)), al 27′ pt Tajti M. (Zalaegerszeg (Hun)) al 30′ pt Giroud O. (Milan (Ita)) rigore, al 41′ st Krunic R. (Milan (Ita)).

Ammonizioni: al 5′ pt Tajti M. (Zalaegerszeg (Hun)), al 33′ pt Majer M. (Zalaegerszeg (Hun)), al 19′ st Gergenyi B. (Zalaegerszeg (Hun)) al 38′ pt Giroud O. (Milan (Ita)).

Presentazione del match

QUI ZALAEGERSZEGI – Il Zalaegerszegi potrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 con Demjen tra i pali e difesa a quattro composta da Huszti, Csoka, Mocsi e Gergenyi. In mediana Boros e Tajti. Unica punta Klausz davanti ai trequartisti Manzinga, Mim e Papp.

QUI MILAN – Out Bakayoko, che lamenta un problema al ginocchio, e Kjaer, che dovrebbe rientrare contro il Wolfsberger. Pioli potrebbe affidarsi a un modulo speculare con Tatarusanu in porta e con la difesa composta al centro da Gabbia e Kalulu e sulle fasce da Florenzi e Ballo-Toure. In mediana Adli e Pobega Sulla trequarti Messias, Brahim Díaz e Rebic di supporto all’unica punta Giroud, autore di una doppietta contro il Colonia.

Le probabili formazioni di Zalaegerszegi – Milan

ZALAEGERSZEGI (4-2-3-1): Demjen; Huszti, Csoka, Mocsi, Gergenyi; Boros, Tajti; Manzinga, Mim, Papp; Klausz. Allenatore: Moniz

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré; Adli, Pobega; Messias, Brahim Díaz, Rebic; Giroud. Allenatore: Pioli

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmessa in diretta televisiva e in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sulla app dell’emittente.