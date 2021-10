Zenit – Juventus: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Zenit – Juventus del 20 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Champions League

SAN PIETROBURGO – Mercoledì 20 ottobre alle ore 21 si giocherà Zenit – Juventus, incontro valido per la terza giornata del Gruppo H di Champions League 2021/2022. Da una parte c’è la squadra di Semak che viene dal netto successo contro il Malmo ed in classifica occupa il secondo posto, insieme al Chelsea, con 3 punti. In campionato, lo Zenit è reduce da una sconfitta esterna ed in classifica occupa la prima posizione con 23 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Allegri che è reduce dalla vittoria casalinga contro il Chelsea ed in classifica occupa la prima posizione con 6 punti. In campionato, la Juventus viene dalla vittoria interna contro la Roma ed in classifica occupa il quinto posto, insieme a Lazio e Atalanta, con 14 punti. Sono due i precedenti tra le due squadre con il bilancio che vede un successo della Juventus ed un pareggio.

La presentazione del match

QUI ZENIT – Semak dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 3-4-2-1 con Kritsuyk in porta, pacchetto difensivo composto da Barrios, Chistjayov e Rakitskiy. A centrocampo Kuzyaev e Wendel in cabina di regia con Sutormin e Santos sulle corsie esterne mentre davanti spazio a Malcom e Claudinho alle spalle di Azmoun.

QUI JUVENTUS – Allegri dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-2 con Szczesny in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Bonucci e De Ligt. A centrocampo Locatelli e Bentancur in cabina di regia con Cuadrado e Bernardeschi sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Chiesa e Kean.

Le probabili formazioni di Zenit – Juventus

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun. Allenatore: Semak

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. Allenatore: Allegri

STADIO: Gazprom Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Zenit – Juventus, valido per la terza giornata del Gruppo H di Champions League 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è garantita i diritti della miglior partita del mercoledì di Champions League. La sfida sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Roku, Apple Tv e Amazon Firestick. Un’ulteriore alternativa è rappresentata dall’app presente su Sky Q. Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, sarà ovviamente possibile seguire Zenit-Juventus in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone o ancora su dispositivi come pc e notebook. Nel primo caso sarà sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con sistemi iOS ed Android, mentre nel secondo basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.