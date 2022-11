22ª campionato mondiale di calcio, due libri per celebrare l’inizio

In occasione dell’ormai imminente l’inizio della 22ª edizione del campionato mondiale di calcio che si terrà in Qatar dal 20 novembre 2022, la Diarkos editore vuole ricordare due pubblicazioni da leggere per celebrare l’inizio. Di seguito saranno descritti i due volumi, il primo dal titolo “Storie e misteri dei Mondiali di Calcio” a cura di Fabio Licari e il secondo “Mondiali 1982. La rivincita” di Francesco De Core.

STORIE E MISTERI DEI MONDIALI DI CALCIO

Dal 1930, ogni quattro anni, i Mondiali di calcio sono un appuntamento irrinunciabile che si carica di

aspettative. Le nazionali dei cinque continenti si affrontano in un mix di sport, storia e umanità che ha spesso dato vita a clamorose vicende, insondabili misteri e mezze verità. Mondiale dopo Mondiale,

Fabio Licari fa luce su retroscena, episodi e stranezze calcistiche sconosciuti al grande pubblico, ma che hanno segnato, rendendole uniche, ogni competizione: dalla finale Uruguay-Argentina del 1930, giocata con due palloni diversi e un arbitro che chiede la scorta, alla scarpa persa da Leônidas nel 1938; dal primo gol fantasma della storia, “segnato” dell’inglese Hurst nella finale 1966 con la Germania, alla storia di Nicolò Carosio, il grande telecronista Rai cacciato da Messico 70. La faccia sconosciuta dei Mondiali, come nessuno l’ha mai raccontata.

AUTORE

Fabio Licari (1967, Palermo), giornalista. Sei Europei, quattro Mondiali, un’Olimpiade, non sa più quante Champions e campionati, e il giro del mondo (calcistico) sempre per «La Gazzetta dello Sport», dove è il responsabile della politica internazionale e dove è entrato tanto tempo fa, nel 1988, sognando di fare tutto quello che poi ha fatto. Compreso scrivere di fumetti, l’altra sua grande passione.

I Mondiali non sono soltanto calcio: sono un cortocircuito di emozioni, ricordi personali, fatti

storici ed episodi celati nelle pieghe della storia.

MONDIALI 1982. LA RIVINCITA

Un allenatore contestato, solo contro giornali, tv e opinione pubblica. Il re del gol appena uscito dal gorgo del calcioscommesse. Un capitano di quarant’anni tra i pali. Enzo Bearzot, Paolo Rossi, Dino Zoff: dalla polvere alla gloria, il Mundial di Spagna del 1982 segna la loro rivincita. La rivalsa dell’Italia. Il riscatto di un gruppo che, isolatosi dal mondo esterno, porta a termine un’impresa sportiva memorabile, ribaltando ogni pronostico. Un cammino cominciato male, tra i veleni, nel girone di qualificazione di Vigo: tre pareggi, nessuna vittoria. Poi il silenzio stampa e il trasferimento a Barcellona: la cavalcata contro Argentina, Brasile e Polonia, quindi il trionfo nella notte magica di Madrid. Un successo straordinario che simbolicamente è racchiuso nell’urlo di Marco Tardelli al gol del 2-0 sulla Germania: rabbia e gioia insieme all’ennesima potenza. Liberate nell’estate più dolce della nostra vita.

AUTORE

Francesco de Core, nato a Caserta (1965), è vice direttore del Corriere dello Sport-Stadio dopo aver ricoperto l’ incarico di caporedattore centrale al Mattino di Napoli. Ha lavorato inoltre per Canale 10, il Roma, L’Informazione, il Giornale Radio Rai, Il Corriere del Mezzogiorno. Ha scritto il saggio Un pallido sole che scotta (2015); insieme con Ottorino Gurgo Silone, l’avventura di un uomo libero (1998), Burocrati e saltimbanchi, siete il veleno della sinistra (1999), Silone, un alfabeto (2003). Ha curato il libro di scritti di Silone Esami di coscienza (2000) e Stanza 1304, la finestra sulla guerra (2004). Suoi interventi compaiono nei volumi L’eredità di Tempo presente (2000), Nel Sud. Senza bussola (2002), Silone. La libertà (2007), Stranieri. Albert Camus e il nostro tempo (2012), Fuoco sulla città (2013), F For Fake (2013). Nel 2017 ha pubblicato Con gli occhi di Caravaggio (2017), con foto di Sergio Siano.

Il pallone non è solo degli artisti. Anche gli artigiani sanno costruire le vittorie, magari fanno solo più fatica.

