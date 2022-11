Fantacalcio, 15° giornata di Serie A campionato 2022/2023

Il fantacalcio in tempo reale sulla 15° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici

NAPOLI – Nemmeno in tempo di archiviare la quattordicesima giornata che già si torna in campo per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022/202a3, l’ultima prima del Mondiale del Qatar, articolata su tre giorni dal 11 al 13 novembre 2022. La classifica vede in testa un Napoli scatenato con 38 punti, complici i mezzi falsi dalle diretta inseguitrici, seguito da Milan e Lazio (che però ha una partita in meno) a otto lunghezze e dall’Atalanta a-9. La squadra di Spalletti andrà in cerca dell’undicesima vittoria di fila contro l’Udinese, che, invece, dopo sei successi consecutivi non é più capace di vincere. La squadra di Sottil é reduce da una striscia di tre risultati positivi ma non porta a casa i tre punti dal 3 ottobre.

Il Milan, che martedì scorso non é andato oltre lo 0-0 in quel di Cremona, ospiterà a San Siro la Fiorentina, che, tra Coppa e campionato,viene da cinque vittorie di fila, record sia per la getione Commisso sia per Italiano in panchina, L’Atalanta, dopo aver prerso a Lecce, sarà impegnata nel big match contro l’Inter, che si presenta all’appuntamento con un tennstico 6-1 appena rifiato, anche un po’ a sorpresa, al Bologna. I felsinei, dal canto loro, cercheranno riscatto, nel derby emiliano con il Sassuolo, che in settimana ha fermato sull’1-1 la Roma. I giallorossi cercheranno di congedarsi da proprio pubblico ritrovando contro il Torino una vittoria che manca da tre turni. Sfida ddal profumo di Europa all’Allianz Stadium dove la Lazio farà visita a una Juventus, che, dopo un momento difficile, pare aver ingranato la marcia giusta.

Passando alla parte bassa della classifica, ad aprire il programma sarà già uno scontro salvezza: tra l’Empoli, che ha appena perso contro il Napoli, e la Cremonese, che , come abbiamo detto più sopra, ha pareggiato con il Milan. Ma in programma ci sono anche tre scontri importantissimi tra squadre impegnate nella lotta per non retrocedere: Monza – Salernitana, Sampdoria – Lecce e Verona – Spezia.

Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibili per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console Playstation 4 o 5 oppure Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Bologna – Sassuolo e Atalanta – Inter saranno visibili anche su Sky e in streaming su Sky Go.

Venerdì 11 novembre

Empoli – Cremonese

Sabato 12 novembre

15:00

Napoli – Udinese

18:00

Sampdoria – Lecce

20:45

Bologna – Sassuolo

Domenica 13 novembre

12:30

Atalanta – Inter

15:00

Monza – Salernitana

Roma – Torino

Verona – Spezia

18:00

Milan – Fiorentina

20:45

Juventus – Lazio