Abbonamenti Udinese 2019 – 2020: prezzi e informazioni

Informazioni sulla campagna abbonamenti dei bianconeri per il Campionato 2019/2020. Settore per settore tutti gli importi, offerte e sconti

UDINE – Con una nota pubblicata sul sito ufficiale l’Udinese Calcio ha comunicato che “il 2 luglio alle 10:00 apre la campagna abbonamenti in vista della stagione 2019-2020, che prevede prezzi invariati rispetto allo scorso anno, più posti (ben 2.500) dedicati alle famiglie che acquistano l’abbonamento cumulativo a 16 partite, la conferma – dopo il successo dello scorso anno – delle agevolazioni per sportivi iscritti ad associazioni affiliate al CONI di qualsiasi disciplina e per gli studenti universitari, che avranno anche più posti a disposizione. La società, infatti, punta quest’anno a garantire ancora maggiore attenzione alle famiglie, agli studenti e a chi pratica sport, un pubblico che Udinese supporta con abbonamenti a 70 euro per 16 partite, per un totale di 5.500 posti in promozione. Torna anche il gadget del tifoso: in regalo agli abbonati – oltre a tanti vantaggi offerti dagli sponsor – una bandiera dell’Udinese”.

La campagna si dividerà in tre fasi. La Fase 1 apre il 2 luglio on line: fino al 7 luglio, gli abbonati alla scorsa stagione potranno esercitare la prelazione per il proprio posto solo online sul sito https://sport.ticketone.it/, confermando per via digitale il proprio abbonamento. Gli abbonati che invece vorranno esercitare la prelazione utilizzando altri canali (oltre all’online, i punti vendita Listiciket e Udinese Point alla Dacia Arena), avranno tempo dall’8 al 21 luglio: nello stesso periodo, sarà possibile sottoscrivere nuovi abbonamenti, ma solo nei posti non oggetto di prelazione da parte dei vecchi abbonati. A seguire, dal 22 al 24 luglio, i vecchi abbonati potranno – solo nel punto vendita della Dacia Arena – abbonarsi scegliendo anche tra i posti lasciati liberi dagli altri abbonati. Infine, dal 25 luglio la vendita sarà libera su tutti i canali fino al 10 agosto, ultimo giorno della Campagna.

Prezzi abbonamenti Udinese 2019/2020

Abbonamento a tutte le partite del Campionato di Serie A 2019/2020

Curva Nord/Sud: Intero Abbonato 2018/2019 200 euro; Intero Nuovo abbonato 230 euro

Tribuna Distinti: Intero Abbonato 2018/2019 390 euro; Intero Nuovo abbonato 430 euro; Ridotto Abbonato 2018/20189 310 euro; Ridotto Nuovo abbonato 370 euro; Under 18 Abbonato 2018/2019 210 euro; Under 18 Nuovo abbonato 260 euro.

Tribuna Laterale: Intero Abbonato 2018/2019 390 euro; Intero Nuovo abbonato 430 euro; Ridotto Abbonato 2018/2019 310 euro; Ridotto Nuovo abbonato 370 euro; Under 18 Abbonato 2018/2019 210 euro; Under 18 Nuovo abbonato 260 euro.

Tribuna Centrale: Intero Abbonato 2018/2019 690 euro; Intero Nuovo abbonato 750 euro; Ridotto Abbonato 2018/2019 440 euro; Ridotto Nuovo abbonato 490 euro; Under 18 Abbonato 2018/2019 290 euro; Under 18 Nuovo abbonato 320 euro.

Vip Club: Intero Abbonato 2018/2019 2.440 euro; Intero Nuovo abbonato 2.440 euro.

Ridotto: per donne, invalidi con 70% invalidità, over 65 (nati prima dell’1 gennaio 1954)

Abbonamento Family (16 gare)

Acquistabile solamente presso l’Udinese Point della Dacia Arena, previa prenotazione sul sito: gli interessati, devono compilare il modulo sul sito. Previsto fino al numero massimo di 2.500. Riservato solo ai nuclei familiari, composti da un minimo di tre fino a un massimo di persone legate da parentela fino al terzo grado. Visto il numero chiuso e, non prevede prelazione. Dà diritto ad assistere in tribuna laterale a tutte le partite del Campionato Serie A 2019/2020 (ad esclusione delle gare con Juventus, Milan, Inter). Per seguire i tre big match esclusi ai possessori delle tessere sarà garantita una tariffa agevolata.

Abbonamento studenti universitari e sportivi (16 gare)

Acquistabile solamente presso l’Udinese Point della Dacia Arena, previa prenotazione sul sito: gli interessati, devono compilare il modulo sul sito. Previsto fino al numero massimo di 1.000 posti per gli studenti universitari e 2.000 per gli sportivi. Previsto diritto di prelazione per i tre incontri esclusi (Juventus, Inter, Milan).

Tariffe disabili

Tribunetta Disabili (riservato a disabili in carrozzina): 25 euro per disabili e 75 euro per accompagnatore

Tribunetta Laterale Sud-Settore O: 25 euro per disabili e 125 euro per accompagnatore

Curva Sud Disabili (riservato a disabili in carrozzina): 25 euro per disabili e 125 euro per accompagnatore

Tribuna Distinti: 100 euro per disabili e 290 euro per accompagnatore

Le modalità di sottoscrizione

L’abbonamento potrà essere sottoscritto all’Udinese point presso la curva nord, nelle rivendite, tramite internet e call center. Anche quest’anno Udinese Calcio offre ai tifosi bianconeri la possibilità di pagare il proprio abbonamento a rate.