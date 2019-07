Grande attesa per la sfida Spagna – Germania per la conquista del titolo. In primo piano anche Coppa d’Africa e Gold Cup. Nella notte la MSL in USA

Domenica 30 giugno, andiamo a vedere quali sono i principali risultati del giorno. Partiamo dai match già disputati come nel campionato MSL in USA dove colgono il successo casalingo l’Atlanda United (2-1 sul Montreal Impact), il New York City (4-2 sul Philadelphia Union), il New England Revolution (2-1 contro l’Houston Dynamo) e ancora il Real Salt Lake (2-0 sullo Sporting Kansas City), il San Jose Earthquakes (3-0 su Los Angeles Galaxy) e il Seattle Sounders (1-0 sul Vancouver Whitecaps). Colpo esteno per 2-0 dell’Orlando City sul Columbus Crew mentre in parità, 1-1, finisce DC United – Toronte FC. Nella Gold Cup 3-2 dell’Haiti sul Canada mentre il Messico passa ai rigori contro la Costa Rica dopo l’1-1 del tempi regolamentari. In primo piano questa sera la finale degli Europei Under 21 tra Spagna e Germania. Il match si potrà seguire in tempo reale a partire dalle 21 anche con il supporto della nostra webcronaca. Completano il quadro quattro sfide dell’African Nations Cup. Andiamo a vedere i risultati aggiornati in tempo reale della giornata odierna.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

