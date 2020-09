Allenatori Serie A, le panchine della stagione 2020 – 2021

Mancano pochi giorni al via della nuova stagione calcistica e, tra conferme e new entries, il quadro delle panchine é delineato. Ecco la situazione

A meno di due settimane dal via della nuova stagione calcistica, che prenderà il via con gli anticipi della prima giornata il 19 settembre, ecco il quadro delle panchine per l’anno 2020/2021. Sono quindici le società che hanno confermato il tecnico con il quale hanno chiuso il campionato 2019/2020. La Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions League, ha deciso di esonerare Maurizio Sarri e di chiamare al suo posto Andrea Pirlo, già ingaggiato per allenare la formazione under 23, che milita in Serie C. Ronaldo Maran é approdato al Genoa, dopo aver lasciato la panchina del Cagliari, che ora é occupata da Eusebio Di Francesco, pronto a riscattare l’esonero dalla Sampdoria della scorsa stagione. Marco Giampaolo, dopo l’esperienza finita male al Milan, si é accasato al Torino mentre Fabio Liverani guiderà il Parma al posto di Roberto D’Aversa.

ATALANTA – Gian Piero Gasperini (confermato)

BENEVENTO – Filippo Inzaghi (confermato)

BOLOGNA – Sinisa Mihajlovic (confermato)

CAGLIARI – Eusebio Di Francesco (nuovo)

CROTONE – Giovanni Stroppa (confermato)

FIORENTINA – Giuseppe Iachini (confermato)

GENOA – Rolando Maran (nuovo)

INTER – Antonio Conte (confermato)

JUVENTUS – Andrea Pirlo (nuovo)

LAZIO – Simone Inzaghi (confermato)

MILAN – Stefano Pioli (confermato)

NAPOLI – Gennaro Gattuso (confermato)

PARMA – Fabio Liverani (nuovo)

ROMA – Paulo Fonseca (confermato)

SAMPDORIA – Claudio Ranieri (confermato)

SASSUOLO – Roberto De Zerbi (confermato)

SPEZIA – Vincenzo Italiano (confermato)

TORINO – Marco Giampaolo (nuovo)

UDINESE – Luca Gotti (confermato)

VERONA – Ivan Juric (confermato)