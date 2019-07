Amichevole, Milan – Novara 1-1: tabellino

Si è giocato a porte chiuse questa mattina a Milanello. Sblocca il match Stroppa e pareggio nel finale del neo acquisto rossonero Theo Hernandez

MILANELLO – Test di allenamento per i rossoneri questa mattina a Milanello. Finisce 1-1 tra la squadra rossonera e quella piemontese che quest’anno giocherà nel Girone A della Serie C. Giampaolo con il 4-3-1-2 e nell’undici di partenza Suso viene schierato dietro Castillejo e Piatek. Le reti arrivano tutte nella ripresa il Novara che la sblocca con Stoppa su rigore procurato da Kanis. Il Milan raggiunge il pareggio nel finale con una bella conclusione del neo acquisto Theo Hernandez dai 25 metri e palla che si infila sotto l’incrocio dei pali. Proprio quest’ultimo si è presentato alla stampa: “Sono venuto in Italia per difendere meglio, voglio migliorare questa fase. Sono giovane e ho tanta strada da percorrere. Questo è uno dei motivi per cui sono venuto in Serie A. Qui posso dare tanto a livello di velocità, tiro dalla distanza e dribbling“.

TABELLINO

Milan (4-3-1-2): G. Donnarumma (18’st A. Donnarumma); Calabria (1’st Conti), Musacchio, Romagnoli (1’st Gabbia), Rodriguez (1’st Hernández); Çalhanoğlu, Biglia (18’st Strinic), Brescianini (1’st Borini); Suso (18’st Capone); Castillejo (30’st Mionic), Piątek (18’st Djalo). A disp.: Plizzari, Reina; Cutrone, Capanni, Sala. All. Giampaolo.

Novara (primo tempo): Benedettini, Barbieri, Visconti, Collodel, Sbraga, Bellich, Paroutis, Schiavi, Gonzalez, Buzzegoli, Peralta.

Novara (secondo tempo): Marricchi, Cagnano, Zacchi, Pogliano, Tartaglia, Pogliano, Kanis, Bianchi, Stoppa, Kyeremateng, Fonseca. All.: Simone Banchieri.

Reti: 14′ st Stroppa su rigore (N), 37′ st Theo Hernandez (M)