Si sfidano Senegal e Algeria per il titolo in serata. Si è già giocata la gara di Copa Sudamericana mentre dal pomeriggio diverse gare degli Europei U19 donne

Venerdì 19 luglio 2019 si è aperto con la Copa Sudamericana. Nella notte (ora italiana) infatti è arrivato il successo del Colon sull’Argentinos Jr dopo i calci di rigore. Nei tempi regolamentari rete degli ospiti con Bernardi al 70′. Nella Liga Pro in Ecuador successo di misura (1-0) del LDU Quito sull’America de Quito mentre nella MSL in USA il DC United passa 4-1 in casa del Cincinnati e pareggio per 1-1 tra Portland Timbers e Orlando City. Questa sera fari puntati sulla finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Algeria mentre dal pomeriggio in campo per gli Europei Under 19 Donne ben otto nazionali. Andiamo a vedere i risultati aggiornati in tempo reale delle principali partite.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]