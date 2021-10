La partita Ancona Matelica – Aquila Montevarchi del 16 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca. Dove vedere il match valido per la nona giornata del girone B di Serie C

La cronaca diretta e tabellino

RISULTATO FINALE: ANCONA-AQUILA MONTEVARCHI 2-0

SECONDO TEMPO

90′ Finisce qui tra Ancona e Aquila Montevarchi risultato di 2 a 0. La redazione di Calciomagazine ringrazia per l’attenzione e dà appuntamento ai prossimi live. Buon proseguimento a tutti

72′ Attenzione! Gol di Alex Rolfini bravo a realizzare! Adesso siamo sul risultato di 2 a 0

70′ Aquila Montevarchi con un giocatore in meno per il rosso a Eduard Dutu

46′ Fischio del direttore di gioco, il secondo tempo tra Ancona e Aquila Montevarchi può cominciare

PRIMO TEMPO

45′ Finisce la prima frazione di gioco tra Ancona-Aquila Montevarchi. Non perdetevi il secondo tempo dell’incontro che seguiremo assieme

34′ Gol per Ancona, in gol Alex Rolfini! Il punteggio è di 1 a 0

1′ Ci siamo, parte l’incontro tra Ancona e Aquila Montevarchi!

Ben trovati alla diretta di Ancona – Aquila Montevarchi, squadre in campo pronte all’inizio del match

Tabellino

ANCONA:. A disposizione:. Allenatore: Gianluca Colavitto.

AQUILA MONTEVARCHI:. A disposizione:. Allenatore: Roberto Malotti.

Reti: al 34′ pt Alex Rolfini, al 27′ st Alex Rolfini.

I convocati dell’Ancona Matelica

Avella, Bianconi, Canullo, D’Eramo, Del Sole, Di Renzo, Faggioli, Farabegoli, Gasperi, Iannoni, Iotti, Masetti, Maurizii, Moretti, Noce, Papa, Pecci, Rolfini, Sabattini, Tofanari, Vitali, Vrioni.

Le dichiarazioni di Colavitto alla vigilia

“Domani – ha dichiarato il tecnico biancorosso Gianluca Colavitto al termine della rifinitura pomeridiana – ci aspetta un’altra squadra ostica da affrontare. Dal punto di vista anagrafico è la compagine più giovane del campionato, ma sono sicuro che fino alla fine reciterà un ruolo importante. In Coppa ci ha già fatto vedere le proprie doti ed ora viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il bel successo ottenuto contro il Modena. Noi comunque come al solito ci siamo preparati bene. I ragazzi in allenamento hanno sempre dato il massimo e vorranno di sicuro tornare a dare soddisfazione al nostro pubblico. A Cesena ci è dispiaciuto soprattutto non poter dare a loro la gioia che meritavano per il grande supporto che ci hanno dato e lo splendido colpo d’occhio che hanno offerto sugli spalti. Loro di sicuro hanno vinto e i ragazzi si sono impegnati fino all’ultimo istante per renderli orgogliosi. Anche domani sono sicuro che i nostri tifosi ci aiuteranno e saranno la nostra arma in più”.

La presentazione del match

ANCONA – Sabato 16 ottobre, alle ore 17.30, allo Stadio del Conero, andrà in scena Ancona Matelica – Aquila Montevarchi, gara valida per la nona giornata del Girone B di Serie C. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 2-0 contro il Cesena e in classifica sono terzi con 16 punti. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto quattro vittorie e una sconfitta: 12 gol fatti e 5 subiti. Gli ospiti, Che lo scorso agosto i biancorossi hanno superato ai rigori all’esordio in Coppa Italia. nel turno precedente, hanno vinto in casa per 2-1 contro il Modena e sono tredicesimi, a pari merito con l’Olbia, a quota 10 con un percorso, nelle ultime cinque gare disputate, di una partita vinta un pareggio e tre perse; 5 reti realizzate e 12 incassate.

L’arbitro dell’incontro sarà il Sig. Paride Tremolada della sezione di Monza. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Sig.ri Francesco Rizzotto della sezione di Roma 2 e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Il quarto ufficiale sarà invece il Sig. Guido Verrocchi della sezione di Sulmona.

I Settori aperti sono Tribuna Coperta (1400 posti), Curva Nord (1500 posti) e Curva Sud (500 posti). Il costo è di € 15,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per la Tribuna coperta, di € 10,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per il Settore Curva Nord e di € 10,00 (più diritti di prevendita) e ridotto Under 18 €7,00 (più diritti di prevendita) per il Settore Curva Sud.

QUI ANCONA MATELICA – indisponibili Sereni, Ruani e Delcarro. Torna Papa. Aggregato dalla Primavera il centrocampista classe 2003 Pecci che vestirà la maglia numero 34. . L’Ancona Matelica dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3 e quindi con Vitali in porta e difesa composta dalla coppia centrale Masetti-Iotti e ai lati da Noce e Di Renzo. A centrocampo D’Eramo, Gasperi e Iannoni. Tridente offensivo composto da Rolfini, Faggioli e Sereni.

QUI AQUILA MONTEVARCHI – Malotti confermerà il 3-4-1-2. Fra i pali Giusti, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Achy, Tozzuolo e Bassano. A centrocampo Amatucci, Mercati, Martinelli e Lischi. Sulla trequarti Barranca alle spalle di Jallow e Casiello.

Le probabili formazioni di Ancona Matelica – Aquila Montevarchi

ANCONA MATELICA (4-3-3): VItali, Noce, Masetti, Iotti, Di Renzo; D’Eramo, Gasperi, Iannoni; Rolfini, Faggioli, Sereni. Allenatore: Colavitto

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Lischi, Amatucci, Mercati, Martinelli; Barranca; Casiello, Jallow. Allenatore: Malotti

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro Ancona Matelica – Aquila Montevarchi verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.