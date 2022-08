Andrea Santilli è un nuovo giocatore del Trastevere 2022/2023

ROMA – Il Trastevere comunica di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Andrea Santilli, che farà quindi parte della rosa amaranto nella stagione 2022/23. Attaccante, classe 2003, Santilli ha vestito la maglia della Lazio dalla Scuola Calcio fino all’Under 17. Nel 2020 passa alla Fermana e disputa una stagione con la Berretti della formazione marchigiana. Lo scorso anno il trasferimento in prestito al Trastevere, con cui mette a referto 22 presenze condite da 3 reti alla prima stagione tra i grandi.

Tornato a Fermo, questa estate ha svolto la preparazione con la formazione gialloblu prima di tornare nella Capitale: “Sono molto contento di essere di nuovo qui, appena ho saputo dell’interessamento da parte del Trastevere non ci ho pensato due volte perché mi sono trovato benissimo – le prime parole di Santilli, che ha debuttato domenica scorsa in Coppa Italia contro il Montespaccato – Tanti ragazzi li conoscevo già, gli altri li sto conoscendo in questi giorni ma posso dire che la squadra mi ha fatto davvero un’ottima impressione. Ho trovato un gruppo forte, che può farti crescere anche a livello individuale e che ha tutte le carte in regola per fare bene. Io sono molto motivato, voglio dare il massimo per aiutare i compagni e spero di incrementare il bottino di gol e assist rispetto all’anno scorso”.