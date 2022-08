Elenco delle partite previste per oggi martedì 30 agosto 2022: si apre il turno infrasettimanale di Serie A, in campo anche in Premier League

Ci apprestiamo a vivere una settimana molto intensa di calcio in particolare in Italia e Inghilterra dove sono in programma i turni infrasettimanali. Martedì 30 agosto però si apre come di consueto con le partite del calcio sud americano, in particolare con la Serie A brasiliana dove Internacional e Juventude già sono in campo così come nella Primera A clausura in Colombia con Jaguares de Cordoba e Envigato in campo. A San Marino alle ore 20:45 si gioca la Supercoppa tra La Fiorita e Tre Fiori mentre è molto ricco il cartellone di Coppa Danimarca e Polonia. Prima di focalizzare la nostra attenzione sulle tre gare di Serie A vogliamo ricordare che in Premier League si apre la 5° giornata con ben 4 incontri tutti serali. Alle 20:45 tra le tre presenti da seguire la trasferta del Chelsea contro il Southampton. La squadra di Hasenhüttl con l’amaro in bocca dopo la sconfitta per 1-0 con Manchester United. Si tratta del 100esimo anniversario per questa sfida con la squadra di Tuchel che viene dalla vittoria casalinga per 2-1 sul Leicester con un uomo in meno dopo meno di mezz’ora. Alle 21 invece in campo Leeds ed Everton. Si gioca il posticipo della 3° giornata in Liga Profesional tra Benfica e Ferreira con la squadra di casa che può riprendersi la vetta e fare un 4 su 4 in questo avvio di stagione restando così ancora a punteggio pieno.

Alle 18:30 si apre la 4° giornata di Serie A, nonché turno infrasettimanale con Sassuolo – Milan. Il match è carico di recenti ricordi visto che ha rappresentato l’ultimo atto della stagione trionfale verso il 19esimo tricolore. Il tecnico Dionisi è consapevole che potrebbe anche non bastare dare il massimo per far punti contro i rossoneri che anche se in fase di rodaggio come tante big ha già fatto vedere cose importanti. Nei tre precedenti legati al turno infrasettimanale in una solo occasione è spuntato il successo per 2-1 nel luglio 2020. Molto importante in fase di possesso palla Leao che ha propiziato quasi tutte le reti di Giroud (tre occasioni su quattro). Alle 20:45 sarà la volta di Inter e Roma, entrambe impegnate a casa. I nerazzurri ospitano lo Spezia con l’idea di mister Inzaghi di smaltire al più prego lo scivolone dell’Olimpico. Inzaghi al termine di Lazio – Inter ha parlato di maggiore cattiveria e determinazione in campo. Sono previste alcune rotazioni dal portiere Onana che potrebbe essere preferito ad Handanovic mentre possibile turn over per Brozovic (in favore di Asllani) e per gli esterni Gosens e Darmian che dovrebbero spuntarla su Dimarco e Dumfries. I giallorossi hanno avuto una promettente partenza che gli consente di stare in vetta dalla classifica anche se divisa da tante squadre e biancorossi a caccia dei primi punti in campionato. Mourinho potrebbe lasciare a riposo alcune pedine mentre El Shaarawy potrebbe essere impiegato dal primo minuto sulla trequarti campo mentre Pellegrini scivola a centrocampo.

Sempre in Italia vogliamo spendere qualche parolina anche per un altro campionato che si disputa. In campo ben quattro team per la terza giornata del Campionato Primavera 1. Si parte alle 11 sia con Cagliari – Fiorentina che con Milan – Cesena. Alle 16.30 invece da una parte troviamo Atalanta – Roma e dell’altra Empoli – Juventus. Ricordiamo che dopo due turni guidano 4 squadre a punteggio pieno ovvero Lecce, Bologna, Torino e Fiorentina.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 30 AGOSTO

BOLIVIA DIVISION PROFESIONAL – CLAUSURA

Royal Pari – Universitario de Vinto 21:00

BRASILE SERIE A

Internacional – Juventude 01:00

Corinthians – Bragantino 02:30

CIPRO FIRST DIVISION

Apollon – Paralimni 18:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Jaguares de Cordoba – Envigado 01:00

Dep. Cali – U. Magdalena 03:05

DANIMARCA COPPA DI DANIMARCA

Hedensted – Thisted 17:15

Jyllinge – Naestved 17:15

Kastrup – AB Copenhagen 17:15

Kerteminde BK – Koge 17:15

Middelfart – Fredericia 17:15

Tarnby FF – F. Amager 17:15

Varde – Aarhus Fremad 17:15

Young Boys FD – Brabrand 18:00

Bronshoj – Ishoj IF 18:30

Marienlyst – Vejle 18:30

Horsholm-Usserod – Tuse 19:00

Kolding – Sonderjyske 19:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Tecnico U. – Orense 02:00

EGITTO PREMIER LEAGUE

Al Ahly – Ceramica Cleopatra 16:30

National Bank Egypt – Enppi 16:30

Smouha – Pharco 16:30

Ismaily – El Gaish 18:30

Arab Contractors – Al Masry 21:30

Ghazl El Mahallah – Al Ittihad 21:30

Pyramids – El Gounah 21:30

Zamalek – Eastern Company 21:30

ESTONIA MEISTRILIIGA

Legion – Tallinna Kalev 17:00

Narva – Parnu JK Vaprus 17:00

Tammeka – Kuressaare 19:00

FRANCIA LIGUE 2

Amiens – Paris FC 20:45

Bordeaux – Quevilly Rouen 20:45

Caen – Pau FC 20:45

Dijon – Annecy 20:45

Grenoble – Nimes 20:45

Guingamp – Sochaux 20:45

Laval – Le Havre 20:45

Niort – Valenciennes 20:45

Rodez – Metz 20:45

St. Etienne – Bastia 20:45

GERMANIA DFB POKAL

Teutonia Ottensen – RB Lipsia 20:46

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Birmingham – Norwich 20:45

Burnley – Millwall 20:45

Cardiff – Luton 20:45

QPR – Hull 20:45

Sheffield Utd – Reading 20:45

Wigan – West Brom 20:45

Watford – Middlesbrough 21:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Crystal Palace – Brentford 20:30

Fulham – Brighton 20:30

Southampton – Chelsea 20:45

Leeds – Everton 21:00

IRAN PRO LEAGUE GOLFO PERSICO

Malavan – Zob Ahan 16:30

Peykan – Nassaji Mazandaran 16:30

Mes Kerman – Gol Gohar 17:00

Naft M.I.S – Esteghlal F.C. 18:00

IRLANDA DEL NORD NIFL PREMIERSHIP

Glenavon – Newry City 20:45

ISRAELE LIGAT HA’AL

Sakhnin – M. Haifa 19:15

ITALIA PRIMAVERA 1

Cagliari U19 – Fiorentina U19 11:00

Milan U19 – Cesena U19 11:00

Atalanta U19 – Roma U19 16:30

Empoli U19 – Juventus U19 16:30

ITALIA SERIE A

Sassuolo – Milan 18:30

Inter – Cremonese 20:45

Roma – Monza 20:45

POLONIA COPPA DI POLONIA

Legia II – Wisla 16:15

Bielsko-Biala – Chelmianka Chelm 16:30

Radomsko – Radomiak Radom 16:30

S. Wola – Puszcza 16:30

Z. Gora – Podbeskidzie 16:30

Wikielec – Sosnowiec 17:00

Start Jelowa – Zaglebie 17:30

B. Gdynia – Elblag 19:00

S. Rzeszow – Korona 19:00

Stomil Olsztyn – Chrobry Glogow 19:45

Termalica B-B. – Legia 20:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Benfica – Ferreira 21:15

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Bohemians – Ceske Budejovice 17:30

Zlin – Pardubice 17:30

Jablonec – Sparta Praga 20:00

ROMANIA LIGA 1

Mioveni – UTA Arad 15:30

U Craiova 1948 – Sepsi Sf. Gheorghe 18:15

Rapid Bucarest – U. Cluj 21:00

SAN MARINO SUPER CUP

La Fiorita – Tre Fiori 20:45

SERBIA SUPER LIGA

Novi Pazar – Sp. Subotica 16:30

Napredak – Mladost GAT 18:30

Vojvodina – Radnicki Nis 18:30

UZBEKISTAN SUPER LEAGUE

Metallurg Bekabad – Kokand 1912 16:00