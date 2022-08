Inter – Cremonese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Inter – Cremonese di Martedì 30 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2022-2023

MILANO – Martedì 30 agosto, allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano, l’Inter affronterà la Cremonese nell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2022-2023, che si gioca in turno infrasettimanale; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Simone Inzaghi é chiamata a riscattare subito il 3-1 rimediato all’Olimpico contro la Lazio, anche per ritrovare il morale in vista dell’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. Ha 6 punti in classifica, frutto di due vittorie, per 1-2 contro il Lecce e per 3-0 contro lo Spezia. Dall’altro canto la neopromossa Cremonese di Alvini cerca i primi punti stagionali, preziosissimi in ottica salvezza; infatti, finora, ha perso per 3-2 contro la Fiorentina, per 1-0 contro la Roma e per 1-2 contro il Torino. Sono dodici i precedenti tra le due compagini: il bilancio racconta di dieci vittorie nerazzurre e un pareggio; l’ultimo incrocio risale al lontanissimo 6 aprile 1996 quando a Cremona l’Inter si impose per 2-4.

Presentazione del match

QUI INTER – Simone Inzaghi dovrà rinunciare, oltreché a Mkhitaryan, anche a Romero Lukaku, cheha lamentato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Per il resto il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic, affiancato da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Di Marco. Coppia di attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

QUI CREMONESE – Alvini dovrebbe rispondere con un modulo speculare con Radu in porta e con Bianchetti, Chiriches e Lochoshvili pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Ascacibar e Pickel mentre sulle fasce si muoveranno Ghiglione e Valeri. Coppia di attacco formata a Dessers e Okereke e supportata dall’unico trequartista Zanimacchia.

Le probabili formazioni di Inter – Cremonese

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro Allenatore: Simone Inzaghi.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Valeri; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.