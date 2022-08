Lazio – Inter: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Lazio – Inter di Venerdì 26 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della terza giornata della Serie A 2022-23

ROMA – Venerdì 26 agosto, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Lazio – Inter, anticipo della terza giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18.30. La squadra di Sarri viene dal pareggio esterno a reti bianche contro il Torino, dopo che nella gara di esordio aveva battuto in rimonta il Bologna per 2-1. Quella di Simone Inzaghi, grande ex della partita, ha invece avuto la meglio sia contro il Lecce per 1-2 sia contro lo Spezia per 3-0 ed é, quindi in testa alla classifica a punteggio pieno, a pari merito con Napoli e Roma. Sono centoottanta i precedenti tra le due compagini con il bilancio di quarantasette vittorie della Lazio cinquantanove pareggi e settantaquattri affermazioni dell’Inter. Nella passata stagione i biancocelesti vinsero all’andata all’Olimpico per 3-1; i nerazzurri si imposero, invece, per 2-1 al ritorno a San Siro.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Marco Fabbri della sezione di Ravenna, coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Vecchi. Quarto uomo Maresca. Al Var Aureliano, assistito da Carbone.

Presentazione del match

QUI LAZIO – Sarri recupera Mazimiano, che ha scontato il turno di squalifica, e dovrebbe nuovamente avere a disposizione anche Pedro. La Lazio dovrebbe scendere in campo con il consolidato modulo 4-3-3 con Provedel in porta e difesa composta al centro da Patric e Romagnoli e sulle fasce da Lazzari e Marusic. A centrocampo Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic. In attacco Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson.

QUI INTER – Simone Inzaghi che dovrà ancora fare a meno di Mkhitaryan, al quale gli accertamenti strumentali effettuati hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 3-5-2 con Handanovic tra i pali e difesa a tre composta da Skriniar, deVrij e Bastoni. In cabina di regia Brozovic, affiancato da Barella e Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Di Marco. Coppia di attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

Le probabili formazioni di Lazio – Inter

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.