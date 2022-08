Torino – Lazio: le dichiarazioni di Sarri nel post partita

“Sono piuttosto soddisfatto della prestazione. Non sono contento del risultato perché abbiamo creato varie occasioni che non siamo riusciti a concretizzare”

TORINO – Nel post partita di Torino-Lazio, il mister biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa:

“Sono piuttosto soddisfatto della prestazione. -ha detto l’allenatore biancoceleste- Non sono contento del risultato perché la partita è andata come l’avevamo preparata: il Torino è partito forte, poi dopo il trentesimo minuto siamo riusciti ad uscire creando varie occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo anche la consapevolezza di aver giocato in uno stadio difficile contro una squadra complicata già dallo scorso anno e che in questa stagione è leggermente più forte. Nel primo tempo abbiamo cercato troppo velocemente la profondità e loro nei duelli fisici erano forti. Gli esterni offensivi hanno disputato un’ottima gara difensiva, in avanti invece dovevano venire maggiormente dentro al campo”.

“Mi aspettavo una partita del genere. -ha concluso Sarri- Nel primo tempo serviva più fisicità, nella ripresa invece maggiore qualità considerando un calo di aggressività da parte del Torino. Dal punto di vista delle occasioni meritavano di vincere, ma il Torino ha disputato una grande partita”.