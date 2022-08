La partita Roma – Monza di Martedì 30 agosto 2022 in diretta: gara a senso unico per i giallorossi che squillano due volte con l’argentino nel primo tempo, chiude Ibanez ma due infortuni per Kumbulla ed El Shaarawy

ROMA – Martedì 30 agosto, nella cornice dello Stadio Olimpico, la Roma affronterà il Monza nell’anticipo della quarta giornata di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45. La squadra di Mourinho si é dovuta accontentare, e non con poca sofferenza, del pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus, cobe ha recuperato con Abraham, abile nel raccogliere l’assist in acrobazia dell’ex Dybala, il gol dello svantaggio iniziale di Vlahovic. Ha 7 punti, frutto, anche delle vittorie di misura contro il Lecce e contro la Cremonese. Finora al Monza non é andata bene: all’esordio in campionato si é dovuto arrendere a un ottimo Torino mentre a Napoli é stato trafitto 4-0 e in casa contro l’Udinese per 1-2. Non ci son precedenti tra le due compagini.

Cronaca della partita e tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA-MONZA 3-0 Benvenuti alla diretta della gara tra Roma e Monza. Martedì 30 agosto dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle ore 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita. SECONDO TEMPO 45' 3' E' finita: Roma batte Monza 3-0. Grazie per averci seguito, alla prossima! 45' Ci saranno tre minuti di recupero. 40' Entra Bondo, esce Sensi. 39' Belotti si ritrova a tu per tu con Di Gregorio, ma il portiere para. 37' Bomba di Machin dal limite, traversa presa in pieno! 35' Escono Abraham e Pellegrini, entrano Belotti e Bove. 32' Ammonito Ciurria. 31' Ciurria colpisce al volo ma il tiro è impreciso e sorvola la traversa. 25' Risultato ancora fermo sul 3-0, il Monza non dà segni di vita. 20' Escono Dybala e Zalewski, entrano Spinazzola e El Shaarawy. 17' Entrano Colpani, Mota e Ciurria, escono Pessina, Petagna e Caprari 16' Ibanez sfrutta un corner per i giallorossi e sigla il 3-0! 10' Abraham cerca di beffare Di Gregorio, ma la palla finisce in angolo. Nulla di fatto dai successivi sviluppi. 4' Birindelli crossa in favore di Petagna, che tira: Smalling di testa disinnesca il pericolo. 2' Dybala, ben imbeccato da Pellegrini, cerca subito il tris ma Di Gregorio blocca a terra. 1' Si riparte. PRIMO TEMPO 45' 4' La prima frazione finisce qui. Si va negli spogliatoi per l'intervallo. A più tardi per la cronaca della ripresa! 45' Ci saranno quattro minuti di recupero. 43' Primo tempo decisamente a senso unico, di marcia rigorosamente giallorossa. 40' Ammonito Marlon. 35' Monza letteralmente annichilito questa sera. I padroni di casa stanno sfoderando una grande prestazione, merito anche di un Dybala super. 32' Doppietta di Dybalaaaaaaaaaa! Grave errore nella difesa del Monza e stato di grazia, questa sera, per l'argentino! 2-0 per la Roma. Esulta tutto l'Olimpico. 28' Esce Kumbulla, entra Smalling. 27' Kumbulla accusa un un fastidio muscolare, verrà sostituito. 21' Conclusione dalla distanza di Caprari, ma la sfera è out. 20' Cartellino giallo per Machin. 19' Goooooooooooooool! La Joya! Diagonale imparabile per Di Gregorio, segna l'ex juventino e scatta la Dybala Mask! 15' Siamo al quarto d'ora e persiste il pareggio a occhiali. 10' Primi dieci minuti di gioco ancora fermi sullo 0-0. 6' Ci prova Birindelli, ma il suo tentativo si spegne sul fondo. 3' Si fa sotto Celik ma viene chiuso in corner. 2' Prima gara in giallorosso per il neo arrivato Belotti, che parte però dalla panchina. 1' Inizia la partita. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla (28' pt Smalling), Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski (20' st El Shaarawy); Dybala (20' st Spinazzola), Pellegrini (35' st Bove); Abraham (35' st Belotti). All. Mourinho MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Marrone, Caldirola; Birindelli, Pessina (17' st Colpani), Sensi (40' st Bondo), Machin, Carlos Augusto; Petagna (17' st Mota), Caprari (17' st Ciurria). All. Stroppa Reti: 19' e 32' pt Dybala, 16' st Ibanez, 40' st Bondo Ammoniti: Machin, Marlon, Ciurria Recupero: 4' pt

I convocati del Monza

4 Marlon, 5 Caldirola, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi,16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 47 Mota Carvalho, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Marco Piccinini di Forlì. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Marcello Rossi di Biella. Quarto ufficiale: Federico Dionisi di L’Aquila. VAR: Paolo Mazzoleni di Bergamo; AVAR: Filippo Meli di Parma.

Presentazione del match

QUI ROMA – Mourinho, che dovrà fare a meno di Wijnaldum e Zaniolo, dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio tra i pali e difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Ibanez. In mezzo al campo ci saranno Matic e Cristante mentre sulle corsie esterne si muoveranno Celik e Zalewski. Sulla trequarti Pellegrini e Dybala, a supporto all’unica punta Abraham.

QUI MONZA – Stroppa dovrà fare a meno di Ranocchia e valutare le condizioni di Pessina. Dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Cragno tra i pali e difesa a tre composta da Marlon, Antov e D’Alessandro, in vantaggio su Carbovi. In cabina di regia ci sarà Barberis, affiancato da Sensi e Valoti mentre sulle corsie esterne agiranno Birindelli e Carlos Augusto. Davanti Caprari e Petagna.

Le probabili formazioni di Roma – Monza

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Antov, Marrone, Caldirola; Birindelli, Colpani, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. Allenatore: Stroppa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.