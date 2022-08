I suggerimenti del giorno martedì 30 agosto 2022 sono dedicati agli anticipi della terza giornata di Serie A e della quinta giornata di Premier League

Martedì 30 agosto si giocano gli anticipi della quarta giornata di Serie A e della quinta giornata di Premier League. I pronostici di oggi riguardano complessivamente sei gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Sassuolo – Milan 2 (ore 18.30)

Gara valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri hanno 7 punti in classifica, frutto delle vittorie casalinghe per 4-2 contro Udinese e per 2-0 contro il Bologna e del pareggio esterno per 1-1 contro l’Atalanta. I neroverdi, invece. sono a quota 4 con un bilancio di una vittoria di misura contro il Lecce, un pareggio per 2-2 con lo Spezia e una netta sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus.

Inter – Cremonese 1 (ore 20.45)

Incontro valido per la quarta giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi é chiamata a riscattare subito il 3-1 rimediato all’Olimpico contro la Lazio, anche per ritrovare il morale in vista dell’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. Ha 6 punti in classifica, frutto di due vittorie, per 1-2 contro il Lecce e per 3-0 contro lo Spezia. Dall’altro canto la neopromossa Cremonese di Alvini cerca i primi punti stagionali, preziosissimi in ottica salvezza; infatti, finora, ha perso per 3-2 contro la Fiorentina, per 1-0 contro la Roma e per 1-2 contro il Torino.

Roma – Monza 1 (ore 20.45)

Incontro valido per la quarta giornata di Serie A. La squadra di Mourinho si é dovuta accontentare, e non con poca sofferenza, del pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus, cobe ha recuperato con Abraham, abile nel raccogliere l’assist in acrobazia dell’ex Dybala, il gol dello svantaggio iniziale di Vlahovic. Ha 7 punti, frutto, anche delle vittorie di misura contro il Lecce e contro la Cremonese

Crystal Palace – Brentford 1 (ore 20.30)

Gara valida per la quinta giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna per 4-2 contro il Manchester City e in classifica hanno 4 punti. A quota 5 gli ospiti, reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro l’Everton.

Southampton – Chelsea 2 (ore 21)

Match valido per la quinta giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta casalinga di misura contro il Manchester United e in classifica hanno 4 punti. A quota 7 gli ospiti, reduci dal pareggio esterno per 1-1 contro il Brentford.

Leeds – Everton 1 (ore 20.30)

Match valido per la quinta giornata di Premier League. I padroni di casa vengono dalla sconfitta esterna di misura contro il Brighton e in classifica hanno 7 punti. A quota 2 gli ospiti, reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Leicester.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 30 agosto 2022