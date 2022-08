Sassuolo – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sassuolo – Milan di Martedì 30 agosto 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming l’anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2022-2023

REGGIO EMILIA – Martedì 30 agosto, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, andrà in scena Sassuolo – Milan, anticipo della quarta giornata di Serie A 2022-2023, che si gioca in turno infrasettimanale; calcio di inizio alle ore 18.30. Era il 22 maggio quando Sassuolo e Milan si sono trovate di fronte per l’ultima volta al Mapei Stadium: in quell’occasione la squadra di Pioli vinse 0-3 e conquistò il suo diciannovesimo Scudetto. Oggi i rossoneri hanno 7 punti in classifica, frutto delle vittorie casalinghe per 4-2 contro Udinese e per 2-0 contro il Bologna e del pareggio esterno per 1-1 contro l’Atalanta. I neroverdi, invece. sono a quota 4 con un bilancio di una vittoria di misura contro il Lecce, un pareggio per 2-2 con lo Spezia e una netta sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus. Sono diciannove i precedenti tra le due compagini con il bilancio di sei vittorie del Sassuolo, due pareggi e undici affermazioni del Milan

Presentazione del match

QUI SASSUOLO – Dionisi, che dovrà fare a meno di Traoré e Muldur, dovrebbe insistere col modulo 4-3-3 e schierare Consigli tra i pali e in difesa, al centro Erlic e Ferrari, e sulle fasce Toljan e Kyriakopoulos. A centrocampo Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique; tridente offensivo formato da Berardi, Pinamonti e Kyriakoupoulos.

QUI MILAN – Pioli, che dovrà rinunciare a Ibrahimovice e Krunic, dovrebbe rispondere col modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Kalulu e sulle fasce da Calabria e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Secondo quanto riportato da Sky Sport le novità potrebbero arrivare dalla zona offensiva con Messias, De Ketelaere, Leao e Giroud lasciato inizialmente in panchina. Al loro posto dovrebbero infatti partire titolari Saelemaekers, Brahim Diaz, Rebic e Origi, pronto a esordire dal 1′.

Le probabili formazioni di Sassuolo – Milan

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakoupoulis- Allenatore: Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brihim Diaz, Origi, Rebic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purche’ siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo.