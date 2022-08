Il 30 agosto 2022 gli anticipi della quarta giornata di Serie A, che si gioca in turno infrasettimanale, saranno trasmessi su DAZN e su Zona DAZN

Al centro della programmazione sul calcio in TV di martedì 30 agosto ci sono gli anticipi della quarta giornata del campionato di Serie A, che si gioca in turno infrasettimanale. Alle 18.30 si gioca Sassuolo – Milan. I rossoneri hanno 7 punti in classifica, frutto delle vittorie casalinghe per 4-2 contro Udinese e per 2-0 contro il Bologna e del pareggio esterno per 1-1 contro l’Atalanta. I neroverdi, invece. sono a quota 4 con un bilancio di una vittoria di misura contro il Lecce, un pareggio per 2-2 con lo Spezia e una netta sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus.

In serata tocca ad altre due partite. Partiamo da Inter – Cremonese. La squadra di Simone Inzaghi é chiamata a riscattare subito il 3-1 rimediato all’Olimpico contro la Lazio, anche per ritrovare il morale in vista dell’impegno di Champions League contro il Bayern Monaco. Ha 6 punti in classifica, frutto di due vittorie, per 1-2 contro il Lecce e per 3-0 contro lo Spezia. Dall’altro canto la neopromossa Cremonese di Alvini cerca i primi punti stagionali, preziosissimi in ottica salvezza; infatti, finora, ha perso per 3-2 contro la Fiorentina, per 1-0 contro la Roma e per 1-2 contro il Torino.

Contemporaneamente tocca a Roma – Monza. La squadra di Mourinho si é dovuta accontentare, e non con poca sofferenza, del pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus, cobe ha recuperato con Abraham, abile nel raccogliere l’assist in acrobazia dell’ex Dybala, il gol dello svantaggio iniziale di Vlahovic. Ha 7 punti, frutto, anche delle vittorie di misura contro il Lecce e contro la Cremonese

Turno infrasettimanale anche in Premier League dove il Chelsea fa visita al Southampton e il Leeds riceve l’Everton.

Calcio in tv oggi 30 agosto 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming

02.30

Corinthians-Bragantino (Brasileirão) – ONEFOOTBALL

11.00

Milan-Cesena (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Cagliari-Fiorentina (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

16.30

Empoli-Juventus (Campionato Primavera) – SPORTITALIA

Atalanta-Roma (Campionato Primavera) – SOLOCALCIO

18.30

Sassuolo-Milan (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.30

Trencin-Dukla (Slovak Fortuna Liga) – ONEFOOTBALL

20.45

Inter-Cremonese (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

Roma-Monza (Serie A) – DAZN e ZONA DAZN (canale 215 Sky)

Southampton-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO

21.00

Leeds-Everton (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K

21.15

Benfica-Paços Ferreira (Primeira Liga) – ONEFOOTBALL

Per gli incontri trasmessi in diretta da DAZN va detto che la app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale