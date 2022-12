Arbitri della 18° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 10 al 12 dicembre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 18° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dal 10 al 12 dicembre 2022. Il programma si apre oggi pomeriggio con il girone B. La capolista Reggiana affronta l’Olbia nel match diretto da Antonino Costanza di Agrigento. Trasferta invece per Gubbio ed Entella (gara in posticipo) rispettivamente con Torres e Recanatese. Designati per queste sfide Kevin Bonacina di Bergamo e Adalberto Fiero di Pistoia. Tra le partite più attesa troviamo Siena – Fiorenzuola sotto la direzione di Daniele Virgilio di Trapani. Domenica si giocano gli incontri degli altri due gironi. In quello A troviamo l’ex capolista Pontendera affrontare il casa il Vicenza che proprio nello scorso turno ha approfittato del passo falso per conquistare la vetta. Arbitrerà Gabriele Scatena di Avezzano. Turno casalingo molto insidioso per la FeralpiSalò che trova il Novara. Sarà Marco Monaldi di Macerate a dirigere il match. Mattia Ubaldi di Roma 1 invece è stato assegnato alla partita tra Pergolettese e Pro Sesto. Nel girone C la capolista Catanzaro torna dopo pochi giorni dal match perso in Coppa Italia a Foggia, arbitro dell’incontro Michele Giordano di Novara. Il Crotone ospita la Gelbison mentre il Pescara fa visita al Monopoli. Designati per questi due incontri da una parte Mattia Caldera di Como e dell’altra Claudio Petrella di Viterbo.

SERIE C – DESIGNAZIONI 18ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

AC TRENTO 1921 S.R.L. ALBINOLEFFE S.R.L. Fabio Rosario Luongo Napoli Emanuele Spagnolo Reggio Emilia Simone Pistarelli Fermo Vittorio Umberto Branzoni Mestre ARZIGNANO VALCHIAMPO JUVENTUS U23 Gianluca Renzi Pesaro Roberto D’Ascanio Roma 2 Ilario Montanelli Lecco Stefano Peletti Crema CALCIO LECCO 1912 S.R.L. PADOVA CALCIO Ermes Fabrizio Cavaliere Paola Riccardo Pintaudi Pesaro Andrea Bianchini Perugia Abdoulaye Diop Treviglio FERALPISALO S.R.L. NOVARA FOOTBALL CLUB SPA Marco Monaldi Macerata Giorgio Lazzaroni Udine Matteo Pressato Latina Michele Delrio Reggio Emilia MANTOVA FC SRL PRO VERCELLI Francesco D’Eusanio Faenza Marco Colaianni Bari Vincenzo Andreano Foggia Andrea Paccagnella Bologna PERGOLETTESE 1932 S.R.L. PRO SESTO 1913 S.R.L. Mattia Ubaldi Roma 1 Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore Mario Chichi Palermo Matteo Moncalvo Collegno PIACENZA CALCIO 1919 SRL AURORA PRO PATRIA Giorgio Vergaro Bari Giuseppe Centrone Molfetta Simone Piazzini Prato Daniele Orazietti Nichelino PORDENONE. L.R. VICENZA S.P.A. Gabriele Scatena Avezzano Marco Belsanti Bari Ivan Catallo Frosinone Aleksandar Djurdjevic Trieste SAN GIULIANO CITY S.R.L. TRIESTINA CALCIO 1918 Gioele Iacobellis Pisa Emanuele Bracaccini Macerata Daniele De Chirico Molfetta Fabio Rinaldi Novi Ligure VIRTUS VERONA RENATE S.R.L. Gianluca Grasso Ariano Irpino Fabio Mattia Festa Avellino Egidio Marchetti Trento Marco Zini Udine

GIRONE B

ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL AQUILA 1902 MONTEVARCHI Andrea Calzavara Varese Elia Tini Brunozzi Foligno Pio Carlo Cataneo Foggia Angelo Davide Lotito Cremona CITTA’ DI PONTEDERA SRL FERMANA F.C. SRL Francesco Burlando Genova Michele Fracchiolla Bari Giovanni Pandolfo Castelfranco Veneto Marco Ferrara Roma 2 LUCCHESE 1905 ARL CARRARESE CALCIO S.R.L. Filippo Giaccaglia Jesi Giovanni Dell’Orco Policoro Vincenzo Pedone Reggio Calabria Gabriele Cortale Locri RECANATESE S.R.L. VIRTUS ENTELLA Adalberto Fiero Pistoia Stefano Galimberti Seregno Alessandro Munerati Rovigo Davide Matina Palermo REGGIANA 1919 SPA OLBIA Antonino Costanza Agrigento Edoardo Federico Cleopazzo Lecce Michele Piatti Como Silvia Gasperotti Rovereto RIMINI 1912 S.R.L. ANCONA MATELICA SRL Simone Gauzolino Torino Andrea Cecchi Roma 1 Alessio Miccoli Lanciano Alessio Amadei Terni SAN DONATO TAVARNELLE IMOLESE CALCIO 1919 Simone Taricone Perugia Matteo Nigri Trieste Edoardo Maria Brunetti Milano Gianluca Catanzaro Catanzaro SEF TORRES 1903 GUBBIO Kevin Bonacina Bergamo Emanuele Bocca Caserta Emanuele De Angelis Roma 2 Luca Cherchi Carbonia SIENA FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. Daniele Virgilio Trapani Federico Votta Moliterno Giuseppe Licari Marsala Valerio Pezzopane L’Aquila VIS PESARO 1898 A R.L. CESENA F.C. S.R.L. Valerio Crezzini Siena Federico Pragliola Terni Nicola Tinello Rovigo Mauro Gangi Enna

GIRONE C