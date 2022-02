Arbitri della 24° giornata del campionato di Serie A 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 in programma dal 5 al 7 febbraio e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2021/2022 in programma da sabato 5 a lunedì 7 febbraio 2022. Il turno si aprirà con l’anticipo di sabato alle ore 15 tra Roma e Cagliari dove è stato designato Abisso. Precedenti favorevoli ai giallorossi che hanno ottenuto un sei su sei di vittorie con la più recente del poker inflitto alla Salernitana. Il derby Inter – Milan delle ore 18 invece è stato affidato a Guida che per la quinta volta dirigerà questa sfida che ha visto la vittoria per 2 volte dell’Inter, 1 per i rossoneri e 1 pareggio. Il più recente è del 17 marzo 2019 quando i nerazzurri, allora allenati da Spalletti si erano imposti per 3-2 con Vecino, de Vrij e Lautaro Martinez mentre per i rossoneri in gol c’erano andati Bakayoko e Musacchio. Tredici i successi per l’Inter considerando tutte le volte che ne è stato diretto contro 6 pareggi e 5 sconfitte per un bilancio più che positivo. La giornata di anticipi si concluderà alle 20.45 con Fiorentina – Lazio sotto la direzione di Orsato. Dallo stesso ufficiale della società biancoceleste si ricordano che nei 43 precedenti ci furono 17 vittorie, 15 pareggi e 11 sconfitte. Amaro tuttavia il più recente perso per 4-0 in trasferta a Napoli. Tra le partite in programma domenica invece ricordiamo la trasferta del Napoli a Venezia delle ore 15 dove Mariani è stato chiamato ad arbitrare. Con lui i campani hanno raccolto be 9 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. Fatto curioso è che queste sconfitte sono state ottenute proprio negli ultimi 4 turni ovvero partendo dal più recente Napoli – Atalanta 2-3 del 4 dicembre 2021 tornando indietro a Juventus – Napoli 2-1 del 7 aprile 2021 quindi la sconfitta per 2-1 in casa con lo Spezia del 7 aprile 2021 e quella sempre in casa con il Sassuolo per 2-0 dell’11 novembre 2020. Infine la Juventus contro il Verona in casa delle ore 20.45 sarà diretta da Massimi. Si tratta di un inedito per i bianconeri mentre i gialloblù hanno ottenuto 2 vittorie e altrettante sconfitte. Curiosità: i tre diretti in Serie A sono terminati tutti con il medesimo punteggio ovvero 2-1 da Verona-Crotone (17°) a Verona-Parma (22°) e Crotone-Verona (36°) , nella stagione 2020/2021

Andiamo ora a vedere dunque di seguito nel dettaglio tutte le designazioni della ventiquattresima giornata.

SERIE A TIM – Designazioni 24ª Giornata di andata

SABATO 5 FEBBRAIO 2022

ROMA – GENOA h. 15.00

ABISSO

VALERIANI – CAPALDO

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: ALASSIO

INTER – MILAN h. 18.00

GUIDA

CARBONE – PERETTI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

FIORENTINA – LAZIO h. 20.45

ORSATO

LIBERTI – MASTRODONATO

IV: PATERNA

VAR: CHIFFI

AVAR: COSTANZO

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022

ATALANTA – CAGLIARI h. 12.30

PRONTERA

TOLFO – SCATRAGLI

IV: GARIGLIO

VAR: DI BELLO

AVAR: BINDONI

BOLOGNA – EMPOLI h. 15.00

COSSO

PRENNA – DI MONTE

IV: SOZZA

VAR: PAIRETTO

AVAR: ZUFFERLI

SAMPDORIA – SASSUOLO h. 15.00

MARESCA

PAGLIARDINI – VONO

IV: MERAVIGLIA

VAR: DIONISI

AVAR: GIALLATINI

VENEZIA – NAPOLI h. 15.00

MARIANI

DE MEO – ROSSI M.

IV: MARINI

VAR: NASCA

AVAR: LONGO

UDINESE – TORINO h. 18.00

RAPUANO

GROSSI – PAGNOTTA

IV: CAMPLONE

VAR: DI PAOLO

AVAR: MINELLI

JUVENTUS – H. VERONA h. 20.45

MASSIMI

CIPRESSA – FIORE

IV: BARONI

VAR: DOVERI

AVAR: DI VUOLO

LUNEDÍ 7 FEBBRAIO 2022

SALERNITANA – SPEZIA h. 20.45

VALERI

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: MAGGIONI

AVAR: MELI