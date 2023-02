Arbitri della 26° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 4 gennaio al 6 febbraio

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 26° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dal 4 gennaio al 6 febbraio 2023. Il programma si aprirà alle 14.30 con il girone B che propone quattro dei nove incontri previsti con San Donato – Vis Pesaro posticipata. Spicca il derby toscano Carrarese – Montevarchi affidato ad Alfredo Iannello della sezione di Messina mentre Ancona – Reggina sarà diretto da Marco Panettella di Bari. Il Cesena ospiterà il Siena e l’incontro sarà arbitrato da Francesco Carrione di Castellammare di Stabia. Domenica di scena invece il girone A e C. Nel primo troviamo il Pordenone impegnato in casa dell’Arzignano con Luca Angelucci ad arbitrare. La Pro Sesto è ospite della Triestina e designazione per Filippo Giaccaglia di Jesi mentre la FeralpiSalò della Pro Vercelli con l’arbitro Daniele Virgilio di Trapani. Nel girone C invece il Catanzaro ospita la Fidelis Andria e il Pescara il Potenza. Nel primo incontro arbitrerà Roberto Lovison di Padova e nel secondo Andrea Calzavara di Varese. Il Crotone sarà invece impegnato nel posticipo del lunedì con l’Avellino. Per questo incontro è stato designato Matteo Centi di Terni.

SERIE C – DESIGNAZIONI 26ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ARZIGNANO V PORDENONE. Luca Angelucci Foligno Luca Feraboli Brescia Fabrizio Giorgi Legnano Nicolo’ Rodigari Bergamo JUVENTUS NEXT GEN PIACENZA Francesco Burlando Genova Fabio Dell’Arciprete Vasto Salvatore Nicosia Saronno Mattia Mirri Savona MANTOVA VIRTUS VERONA Domenico Leone Barletta Matteo Lauri Gubbio Simone Pistarelli Fermo Andrea Zoppi Firenze NOVARA ALBINOLEFFE Lorenzo Maccarini Arezzo Vincenzo Abbinante Bari Domenico Russo Torre Annunziata Daniele Benevelli Modena PADOVA PERGOLETTESE Gabriele Restaldo Ivrea Diego Peloso Nichelino Marco Pilleri Cagliari Michele Piccolo Pordenone PRO PATRIA L.R. VICENZA Alberto Ruben Arena Torre del Greco Costin Del Santo Spataru Siena Fabio Catani Fermo Giorgio Bozzetto Bergamo PRO VERCELLI FERALPISALO Daniele Virgilio Trapani Emanuele De Angelis Roma 2 Stefano Franco Padova Andrea Bordin Bassano del Grappa RENATE TRENTO Giuseppe Mucera Palermo Marco Porcheddu Oristano Alessandro Marchese Napoli Filippo Pazzarelli Macerata SANGIULIANO LECCO Sajmir Kumara Verona Khaled Bahri Sassari Veronica Vettorel Latina Maksym Frasynyak Gallarate TRIESTINA PRO SESTO Filippo Giaccaglia Jesi Fabio Mattia Festa Avellino Andrea Nasti Napoli Davide Albano Venezia

GIRONE B

ANCONA REGGIANA Claudio Panettella Bari Veronica Martinelli Seregno Stefano Camilli Foligno Emanuele Frascaro Firenze CARRARESE AQUILA MONTEVARCHI Alfredo Iannello Messina Matteo Nigri Trieste Edoardo Maria Brunetti Milano Federico Tassano Chiavari CESENA SIENA Francesco Carrione Castellammare di Stabia Marco Cerilli Latina Franco Iacovacci Latina Luca Selvatici Rovigo FIORENZUOLA OLBIA Gianluca Renzi Pesaro Pio Carlo Cataneo Foggia Alessandro Cassano Saronno Davide Cerea Bergamo PONTEDERA ALESSANDRIA Valerio Pezzopane L’Aquila Marat Ivanavich Fiore Genova Marco Giudice Frosinone Sebastian Petrov Roma 1 RECANATESE IMOLESE Luigi Catanoso Reggio Calabria Vincenzo Pedone Reggio Calabria Glauco Zanellati Seregno Gabriele Cortale Locri RIMINI GUBBIO Abdoulaye Diop Treviglio Davide Santarossa Pordenone Vittorio Consonni Treviglio Kristian Bello’ Castelfranco Veneto S. DONATO TAVARNELLE VIS PESARO Enrico Gigliotti Cosenza Vincenzo Andreano Foggia Daniele De Chirico Molfetta Giuseppe Scarpati Formia TORRES LUCCHESE Aleksandar Djurdjevic Trieste Emanuele Bracaccini Macerata Andrea Rizzello Casarano Stefano Raineri Como VIRTUS ENTELLA FERMANA Adalberto Fiero Pistoia Antonio Piedipalumbo Torre Annunziata Mattia Regattieri Finale Emilia Filippo Balducci Empoli

GIRONE C