Arbitri della 27° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventisettesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dall’11 gennaio al 13 febbraio

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 27° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dall’11 gennaio al 13 febbraio 2023. Il programma si aprirà sabato con il girone A al completo. La nuova capolista Pro Sesto ospita la Juventus Next Gen, sfida affidata alla direzione di Claudio Petrella di Viterbo mentre il Pordenone cerca riscatto in casa Mantova, arbitra Simone Guazolino di Torino. La FeralpiSalò, terza forza del campionato invece ospita l’Arzignano con Maria Marotta della sezione di Sapri designata. Nel girone B sarà Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola ad arbitrare l’anticipo Olbia – Entella mentre quello tra Crotone e Foggia spetta a Simone Galipò di Firenze. Domenica in campo al completo il girone B tranne Reggiana – Gubbio posticipo di lunedì sotto la direzione di Davide Di Marco di Ciampino. il Cesena impegnato in casa dell’Imolese, designato Antonino Costanza di Agrigento mentre il derby marchigiano tra Fermana e Ancona sarà diretto da Gianluca Grasso di Ariano Irpino. Per il girone C troviamo il Catanzaro impegnato a Viterbo con Mattia Pascarella di Nocera Inferiore designato mentre per Fidelis Andria – Pescara ci sarà Michele Giordano di Novara.

SERIE C – DESIGNAZIONI 27ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE TRIESTINA Edoardo Gianquinto Parma Luca Chiavaroli Pescara Davide Fedele Lecce Arianna Bazzo Bolzano FERALPISALO ARZIGNANO V Maria Marotta Sapri Francesco Romano Isernia Fabio Dell’Arciprete Vasto Alessio Vincenzi Bologna L.R. VICENZA RENATE Emanuele Frascaro Firenze Giacomo Monaco Termoli Matteo Pressato Latina Davide Gandino Alessandria LECCO NOVARA Samuele Andreano Prato Nicola Morea Molfetta Gianluca Scardovi Imola Umberto Spedale Palermo PERGOLETTESE SANGIULIANO Francesco D’Eusanio Faenza Andrea Zezza Ostia Lido Antonio Caputo Benevento Enrico Cappai Cagliari PIACENZA PRO VERCELLI Giorgio Di Cicco Lanciano Alessandro Parisi Bari Matteo Cardona Catania Michele Pasculli Como PORDENONE. MANTOVA Simone Gauzolino Torino Emilio Micalizzi Palermo Marco Croce Nocera Inferiore Giuseppe Sassano Padova PRO SESTO JUVENTUS NEXT GEN Claudio Petrella Viterbo Andrea Pasqualetto Aprilia Giovanni Pandolfo Castelfranco Veneto Federico Cosseddu Nuoro TRENTO PRO PATRIA Andrea Zanotti Rimini Leonardo Tesi Lucca Alberto Rinaldi Pisa Mattia Drigo Portogruaro VIRTUS VERONA PADOVA Fabio Rosario Luongo Napoli Mario Pinna Oristano Antonino Junior Palla Catania Sergio Palmieri Conegliano

GIRONE B

ALESSANDRIA S. DONATO TAVARNELLE Valerio Vogliacco Bari Cosimo Schirinzi Casarano Antonio Aletta Avellino Vincenzo Hamza Riahi Lovere AQUILA MONTEVARCHI FIORENZUOLA Emanuele Ceriello Chiari Daniel Cadirola Milano Mattia Morotti Bergamo Enrico Eremitaggio Ancona FERMANA ANCONA Gianluca Grasso Ariano Irpino Simone Piazzini Prato Davide Conti Seregno Andrea Traini San Benedetto del Tronto IMOLESE CESENA Antonino Costanza Agrigento Ayoub El Filali Alessandria Matteo Taverna Bergamo Carlo Virgilio Agrigento LUCCHESE RECANATESE Mauro Gangi Enna Gilberto Laghezza Mestre Daniele Sbardella Belluno Fabio Rinaldi Novi Ligure OLBIA VIRTUS ENTELLA Ermes Fabrizio Cavaliere Paola Pietro Pascali Bologna Stefano Camilli Foligno Alessandro Silvestri Roma 1 PONTEDERA CARRARESE Gabriele Sacchi Macerata Massimiliano Starnini Viterbo Paolo Tomasi Schio Mario Picardi Viareggio REGGIANA GUBBIO Davide Di Marco Ciampino Maicol Ferrari Rovereto Franck Loic Nana Tchato Aprilia Roberto Lovison Padova SIENA TORRES Enrico Gemelli Messina Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore Carmine De Vito Napoli Federico Batini Foligno VIS PESARO RIMINI Leonardo Mastrodomenico Matera Veronica Martinelli Seregno Edoardo Federico Cleopazzo Lecce Matteo Dini Citta’ di Castello

GIRONE C