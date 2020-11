Arezzo – Sambenedettese: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Arezzo – Sambenedettese del 2 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 10° giornata di Serie C

AREZZO – Mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 15 é in programma Arezzo – Sambenedettedese, match valido per il recupero della decima giornata del Girone B del campionato di Serie C. L’incontro era stato rinviato a causa della positività al Covid-19 da parte di numerosi tesserati aretini. La squadra toscana viene dal pareggio per 1-1 ottenuto sul campo dell’Imolese e in classifica é diciannovesima con 6 punti, frutto di una vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte; deve recuperare 3 gare. La Sambenedettese é reduce dal pari interno per 1-1 contro il Legnago e occupa la dodicesima posizione in classifica con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte in dodici gare. Ricordiamo che nel Girone B di Serie C al primo posto ci sono Padova e Südtirol a pari merito con 26 punti, seguite dal FeralpiSalò a quota 24.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

AREZZO:



SAMBENEDETTESE:







Le probabili formazioni di Arezzo – Sambenedettese

QUI AREZZO – Probabile modulo 4-3-3 per l’Arezzo con Sala in porta e retroguardia composta al centro da Kodr e Baldan e ai lati da Luciani e Benucci. A centrocampo Bortoletti, Di Paolantonio e Arini. Tridente offensivo formato da Cutolo, Zuppel e Belloni.

QUI SAMBENEDETTESE – Zironelli dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo 3-4-1-2 con Nobile in porta e pacchetto difensivo formato da Cristini, D’Ambrosio e Di Pasquale. In mezzo al campo D’Angelo e Angiulli; sulle fasceLavilla e Malotti. Sulla trequarti Terracino, di supporto alla coppia di attacco compostta da Nocciolini e Lescano.

AREZZO (4-3-3): Sala; Luciani, Kodr, Baldan, Benucci; Bortoletti, Di Paolantonio, Arini; Cutolo, Zuppel, Belloni. Allenatore: Camplone.

SAMBENEDETTESE (3-4-1-2): Nobile; Cristini, D’Ambrosio, Di Pasquale; Lavilla, D’Angelo, Angiulli, Malotti; Terracino; Nocciolini, Lescano. Allenatore: Zironelli.

Dove vederla in TV e in streaming

Il match Arezzo – Sambenedettesse, valido per il recupero della decima giornata del girone B di Serie C, si potrà seguire in diretta e in esclusiva su ELEVEN SPORTS, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali.