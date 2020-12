Altre due italiane in campo questa sera, il 2 dicembre si gioca anche la Serie B e C. In Copa Libertadores successo del Racing Club ai rigori

Mercoledì 2 dicembre all’insegna della Champions League con le due italiane Juventus e Lazio che seguiremo da vicino rispettivamente contro Dinamo Kiev in casa e Borussia Dortmund in trasferta. Completa la giornata il recupero di Serie B tra Monza e Vicenza e diverse gare di Serie C quasi tutte in campo. Prima di consultare i link con tutte le dirette del giorno e vedere il quadro completo con i risultati in tempo reale diamo spazio a chi ha già giocato.

Partiamo dalla Copa Libertadores con il successo del Racing Club in traferta contro il Flamengo ai calci di rigore i tempi regolamentari erano terminati sull’1-1 con reti tutte nella ripresa di Sigali al 20′ e di Arao su assist di Diego in pieno recupero. Decisivo l’errore di Arao dopo 3 serie di tiri indovinati da parte delle due squadre.

Passiamo all’Armenia con lo 0-0 tra Ararat-Armenia e Ararat mentre in Bolivia finisce 2-2 tra Oriente Petrolero e Royal Pari. In Colombia segnaliamo il 2-2 tra Pereira e Aguilas per la Primera A mentre nella CONCACAF League Arcahaie supera Forge ai rigori e 2-0 esterno del Saprissa sul Marathon. Nella Copa Sudamericana 5-1 esterno del Velez Sarsfield sul Deportivo Cali mentre nella 1. Lig turca 1-1 tra Altay e Giresunspor. Chiudiamo con l’1-0 del Seattle Sounders sul Dallas per la MLS in USA mentre in Venezuela finisce 1-1 tra Yaracuyanos e Carabobo.

FIFA > Femminile Amichevoli 2020 > Dicembre



01:30 Brasile - Ecuador 8-0



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo E



18:55 FK Krasnodar - Stade Rennes



21:00 Sevilla FC - Chelsea FC



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo F



21:00



Borussia Dortmund - Lazio

Club Brugge KV - Zenit St. Petersburg



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo G



21:00



Juventus - Dinamo Kiev

Ferencvárosi TC - FC Barcelona



UEFA > Champions League 2020/2021 > Gruppo H



18:55 İstanbul Başakşehir - RB Leipzig



21:00 Manchester United - Paris Saint-Germain



CONMEBOL > Copa Libertadores 2020 > Ottavi di finale



01:30 Flamengo RJ - Racing Club 3-5



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2020 > Ottavi di finale



01:30 Deportivo Cali - Vélez Sarsfield 1-5



CONCACAF > CONCACAF League 2020 > Quarti di finale



02:00 Arcahaie FC - Forge FC 4-2



04:15 Marathón - Deportivo Saprissa 0-2



Armenia > Premier League 2020/2021



11:30 FC Ararat-Armenia - FC Ararat 0-0



14:30 Pyunik FC - Lori FC



Belgio > Eerste klasse A 2020/2021



17:00 Sporting Charleroi - Waasland-Beveren 0-0 *



Bolivia > Liga Profesional 2020



00:30 Oriente Petrolero - Royal Pari 2-2



Bosnia-Herzegovina > Premier Liga 2020/2021



13:00



FK Krupa - Borac Banja Luka 1-3

Olimpic Sarajevo - FK Mladost Doboj-Kakanj 0-2



15:00 Zrinjski Mostar - Željezničar Sarajevo 1-2



17:00 FK Sarajevo - Radnik Bijeljina 0-0 *



Brasile > Série B 2020



01:30



Ponte Preta - Sampaio Corrêa - MA 1-1

Paraná Clube - Vitória - BA 1-4



Brasile > U20 Campeonato Brasileiro 2020



19:00



Athletico Paranaense - Santos FC

Cruzeiro - Ceará - CE

Palmeiras - Grêmio Porto Alegre

Sport - PE - Vasco da Gama



Brasile > U17 Copa do Brasil 2020 > Ottavi di finale



19:00



Fluminense RJ - Confiança - SE

Brasil de Pelotas - RS - Atlético Mineiro

São Paulo FC - CR Brasil - AL

Jacuipense - BA - Palmeiras



Bulgaria > Parva Liga 2020/2021



14:00 Slavia Sofia - Botev Plovdiv 0-0



16:30 Levski Sofia - Lokomotiv Plovdiv 0-0 *



Cile > Primera División 2020



14:30 Antofagasta - Palestino 1-1



Colombia > Primera A 2020 Liguilla de Eliminados > Gruppo A



01:40 Deportivo Pereira - Rionegro Águilas Doradas 2-2



Costa Rica > Primera División 2020/2021 Apertura



22:00 Limón FC - CS Herediano



Croazia > 1. HNL 2020/2021



17:00 HNK Gorica - Slaven Belupo 0-0 *



Croazia > 2. HNL 2020/2021



13:30 Dinamo Zagreb II - NK Međimurje 5-2



Danimarca > DBU Pokalen 2020/2021 > 3. Giornata



17:30 Jammerbugt FC - Holstebro BK



Estonia > Meistriliiga 2020



18:30 FCI Levadia - FC Flora



Galles > Premier League 2020/2021



20:45 Cefn Druids - The New Saints



Georgia > Erovnuli Liga 2020



11:00 FC Merani Tbilisi - FC Telavi 1-6



Germania > 3. Liga 2020/2021



19:00



Hallescher FC - SpVgg Unterhaching

Hansa Rostock - Türkgücü München



Germania > Regionalliga Nord 2020/2021 Nord



Altona 93 - Heider SV rinv.



Germania > Regionalliga West 2020/2021



19:30



Fortuna Düsseldorf II - Alemannia Aachen

Wuppertaler SV - SV 19 Straelen



VfB Homberg - SV Bergisch Gladbach 09 rinv.



18:30 SC Wiedenbrück - Bor. Mönchengladbach II



Germania > Oberliga Niederrhein 2020/2021







Sportfreunde Niederwenigern - Sportfreunde Baumberg rinv.

1. FC Monheim - 1. FC Mönchengladbach rinv.

Cronenberger SC - TuRU Düsseldorf rinv.

FSV Duisburg - SC Velbert rinv.

SC Düsseldorf-West - TSV Meerbusch rinv.

SC Union Nettetal - 1. FC Kleve rinv.

SpVg Schonnebeck - Germania Ratingen 04/19 rinv.

SpVgg Sterkrade-Nord - 1. FC Bocholt rinv.

TV Jahn Hiesfeld - FC Kray rinv.

TVD Velbert - Schwarz-Weiß Essen rinv.



Giappone > J2 League 2020



11:00



Montedio Yamagata - Machida Zelvia 3-2

Mito HollyHock - Júbilo Iwata 2-1

Thespakusatsu Gunma - Matsumoto Yamaga 1-0

Omiya Ardija - Ehime FC 3-3

Tokyo Verdy - JEF United Chiba 1-1

Albirex Niigata - Tochigi SC 2-2

Kyoto Sanga FC - V-Varen Nagasaki 2-1

Renofa Yamaguchi - Ventforet Kofu 0-2

Tokushima Vortis - Giravanz Kitakyushu 4-1

FC Ryūkyū - Zweigen Kanazawa 0-2



11:30 Fagiano Okayama - Avispa Fukuoka 1-1



Gibilterra > Premier Divison 2020/2021



20:30 Europa Point FC - Lincoln Red Imps



Grecia > Super League 2020/2021



16:15 AE Lárissa - Aris Saloniki 0-1 *



Guatemala > Liga Nacional 2020/2021 Apertura > Zona A



18:00 Antigua GFC - Santa Lucía



India > Indian Super League 2020/2021



15:00 Hyderabad FC - Jamshedpur FC 1-1



Indonesia > Liga 1 2020/2021



Persija Jakarta - Persebaya Surabaya rinv.



Inghilterra > Championship 2020/2021



20:00 Middlesbrough FC - Swansea City



20:45



Blackburn Rovers - Millwall FC

Luton Town - Norwich City

Nottingham Forest - Watford FC

Sheffield Wednesday - Reading FC

Wycombe Wanderers - Stoke City



Inghilterra > League Two 2020/2021



20:00



Carlisle United - Salford City

Walsall FC - Stevenage FC



20:45 Cambridge United - Mansfield Town



Inghilterra > National League 2020/2021



20:00 Dagenham & Redbridge - Notts County



20:45 Halifax Town - Barnet FC



Inghilterra > U23 Professional Development League 2020/2021



14:00



Sheffield United U23 - Crewe Alexandra U23

Sheffield Wednesday U23 - Crewe Alexandra U23



Iran > Persian Gulf Pro League 2020/2021



13:40 Mes Rafsanjan - Tractor Sazi 0-1



Italia > Serie B 2020/2021



18:00 Monza - Vicenza



Italia > Serie C Girone A 2020/2021



15:00 Pontedera - Lucchese 0-1 *



15:30 Pergolettese - Juventus II 1-1 *



Italia > Serie C Girone B 2020/2021



15:00 Arezzo - Sambenedettese 2-3 *



Italia > Serie C Girone C 2020/2021



15:00



Palermo - Viterbese 3-3

Casertana - Vibonese 0-2 *

Potenza - Avellino 0-1



18:00 Catania - Bisceglie



Italia > Serie D Girone A 2020/2021







GS Arconatese 1926 - Caronnese rinv.

Gozzano - PDHAE rinv.

Borgosesia - Bra rinv.

Casale - Fossano Calcio rinv.

Castellanzese - Citta di Varese rinv.

Vado - Chieri rinv.

Legnano - Imperia rinv.

Saluzzo - Derthona rinv.

Sanremese - Folgore Caratese rinv.

Lavagnese - Sestri Levante rinv.



Italia > Serie D Girone B 2020/2021







Brusaporto - Caravaggio rinv.

AC Calvina Sport - US Breno rinv.

Virtus Bergamo - Vis Nova Giussano rinv.

AC Fanfulla 1874 - Sona rinv.

Franciacorta - SS Tritium 1908 rinv.

US Scanzorosciate - Pontisola rinv.

Seregno - NibionnOggiono rinv.

USD Casatese - AC Crema rinv.

Villa d'Almè - Real Calepina rinv.



Italia > Serie D Girone C 2020/2021







AC Belluno - Caldiero Terme rinv.

Este - US Adriese rinv.

Gsd Ambrosiana - Virtus Bolzano rinv.

ASD Cjarlins Muzane - ASD Campodarsego rinv.

Porto Tolle - ASD Cartigliano rinv.

Union Feltre - Luparense rinv.

San Giorgio-Sedico - AC Mestre rinv.

Trento Calcio 1921 - Manzanese rinv.

Arzignano - APC Chions rinv.

Clodiense - Montebelluna rinv.



Italia > Serie D Girone D 2020/2021



14:30 Livorno - Real Forte Querceta







Prato - Rimini rinv.

Sammaurese Calcio - Progresso rinv.

Aglianese Calcio - Real Forte Querceta rinv.

Corticella - Ghivizzano Borgo rinv.

Forlì - ASD Sasso Marconi 1924 rinv.

Bagnolese - Livorno rinv.

Marignanese - Mezzolara rinv.

Seravezza - Lentigione Calcio rinv.

Fiorenzuola - Correggese rinv.



Italia > Serie D Girone E 2020/2021







Robur Siena - Trestina rinv.

Virtus Flaminia - Follonica Gavorrano rinv.

Foligno - Scandicci rinv.

Grassina - ASD Cannara rinv.

Ostia Mare - San Donato Tavarnelle rinv.

Pianese - ASD Trastevere rinv.

AC Sangiovannese - Montespaccato rinv.

AC Città di Castello - Badesse Calcio rinv.

UC Sinalunghese - Montevarchi rinv.



Italia > Serie D Girone F 2020/2021







Olympia Agnonese - ASD Pineto Calcio rinv.

Campobasso - US Recanatese rinv.

GSD Castelfidardo - Porto Sant'Elpidio rinv.

Castelnuovo Vomano - Vastogirardi rinv.

Aprilia - Rieti rinv.

Atletico Terme Fiuggi - CynthiAlbalonga rinv.

Matese - Tolentino rinv.

Montegiorgio Calcio - Real Giulianova rinv.

SN Notaresco - Vastese Calcio rinv.



Italia > Serie D Girone G 2020/2021







ASG Nocerina - Cassino Calcio 1924 rinv.

ASD Carbonia Calcio - Formia rinv.

Lanusei Calcio - Giugliano rinv.

Monterosi FC - Arzachena rinv.

Torres - Gladiator rinv.

Savoia - Sassari Latte Dolce rinv.

ASD SS Nola 1925 - Team Nuova Florida rinv.

Latina - Afragolese rinv.

ASD Vis Artena - Muravera rinv.



Italia > Serie D Girone H 2020/2021







ACD Nardò - Team Altamura rinv.

Brindisi - US Bitonto rinv.

Casarano - Audace Cerignola rinv.

Città di Fasano - Sporting Fulgor Molfetta rinv.

FBC Gravina - FC Francavilla rinv.

Puteolana Internapoli - AZ Picerno rinv.

Aversa Normanna - Lavello rinv.

Sorrento - Portici 1906 rinv.

Taranto FC - Fidelis Andria rinv.



Italia > Serie D Girone I 2020/2021







US Castrovillari - Acireale rinv.

Dattilo - Marina di Ragusa rinv.

FC Messina - Rotonda rinv.

Gelbison - Licata rinv.

Paternó - Biancavilla rinv.

Roccella - Calcio Cittanovese rinv.

ASD San Luca - Città Di S. Agata rinv.

Santa Maria Cilento - Messina rinv.

ASD Troina - Rende rinv.



Italia > Primavera Campionato Primavera 2 2020/2021



15:00 Hellas Verona - US Cremonese



Kuwait > Premier League 2020/2021



14:00 Khaitan SC - Burgan SC 0-0



16:30



Al Arabi SC - Kazma SC 0-0 *

Al Tadamun - Al Shabab 0-0 *



Macedonia del Nord > 1. MFL 2020/2021



13:00



Akademija Pandev - FK Renova 0-1

FK Borec - FC Struga 2-1

FK Rabotnički - FK Pelister 1-0

KF Shkupi - FK Belasica 3-1

KF Shkëndija 79 - Makedonija GP 5-0

Sileks Kratovo - Vardar Skopje 1-0



Messico > Premier de Ascenso 2020/2021 Grupo B



22:00



Aguacateros CDU - Cañoneros Marina

Club Irapuato - Cafetaleros de Chiapas



Messico > U17 Fuerzas Basicas 2020/2021 Apertura Playoffs > Semifinali



18:30 Deportivo Toluca - Club Necaxa



18:45 Puebla FC - Atlas Guadalajara



Montenegro > 1. CFL 2020/2021



13:00



Jezero Plav - OFK Petrovac 2-0

FK Rudar Pljevlja - FK Sutjeska 0-4



14:00 Iskra Danilovgrad - FK Budućnost Podgorica



15:00 FK Zeta - OFK Titograd



15:45 FK Dečić Tuzi - FK Podgorica



Norvegia > Eliteserien 2020



18:00



Aalesunds FK - Sandefjord Fotball

FK Haugesund - Mjøndalen IF

Odds BK - Strømsgodset IF rinv.

Sarpsborg 08 - Kristiansund BK

IK Start - FK Bodø/Glimt

Viking FK - SK Brann



20:00 Stabæk IF - Vålerenga IF



Norvegia > 1. Divisjon 2020



18:00 Lillestrøm SK - KFUM Oslo



Olanda > KNVB beker 2020/2021 > 1. Giornata



19:45



Quick Den Haag - NEC Nijmegen non disputa

VV Capelle - Amsterdamsche FC non disputa

DVS'33 - Willem II non disputa

Kozakken Boys - Harkemase Boys non disputa

HHC Hardenberg - Vitesse non disputa

OSS '20 - VV Katwijk non disputa

RKVV Westlandia - SteDoCo non disputa

VV UNA/Brinvast - RKSV Groene Ster non disputa

TEC VV - FC Groningen non disputa



Olanda > U18 Divisie 2 2020/2021



19:30



Amsterdamsche FC - FC Groningen rinv.

ADO Den Haag - FC Volendam rinv.

Twente/Heracles - NAC Breda rinv.

NEC Nijmegen - Vitesse rinv.



Polonia > I Liga 2020/2021







Odra Opole - Termalica Bruk-Bet Nieciecza rinv.

Resovia Rzeszów - Radomiak Radom rinv.

Sandecja Nowy Sącz - GKS Jastrzębie rinv.



16:00 Zagłębie Sosnowiec - Puszcza Niepołomice 0-0 *



17:00 GKS Bełchatów - Chrobry Głogów 0-0 *



20:30 Arka Gdynia - Korona Kielce



Polonia > Puchar Polski 2020/2021 > 2. Giornata



17:40 FKS Stal Mielec - Piast Gliwice



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe B



11:00



FK Strogino Moskva - Rubin Kazan 1-1

FK Khimki - Akademiya Konopleva 1-0

Uor-5 Egorievsk - Zenit St. Petersburg 0-5



12:00 CSKA Moskva - FC Ural 4-1



13:00 Lokomotiv Moskva - FK Ufa 3-0



Russia > U20 Premier Liga 2020/2021 Gruppe A



12:00



Akhmat Grozny - Arsenal Tula 3-0

FK Sochi - FK Tambov 2-1



13:00 Dinamo Moskva - Rotor Volgograd 3-3



Singapore > Premier League 2020



12:45



Young Lions - Geylang International 1-2

Albirex Niigata (S) - Tanjong Pagar United 3-0

Hougang United - Balestier Khalsa 1-2

Lion City Sailors - Tampines Rovers 1-1



Slovenia > PrvaLiga 2020/2021



13:00 ND Gorica - NK Domžale 0-2



15:00 NŠ Mura - NK Bravo 0-0



17:15 FC Koper - NK Aluminij



Spagna > Segunda División 2020/2021



19:00



CD Leganés - Rayo Vallecano

FC Cartagena - Espanyol Barcelona

UD Logroñés - SD Ponferradina



21:00 CD Castellón - Real Zaragoza



21:30 CD Lugo - UD Las Palmas



Spagna > Segunda B Grupo 2 2020/2021



17:00 SD Leioa - Racing Santander



Svezia > Svenska Cupen 2020/2021 > 2. Giornata



19:00 Lunds BK - Malmö FF



Svizzera > Super League 2020/2021



18:15



FC Lausanne-Sport - FC Vaduz

FC Luzern - FC Sion

Servette Genève - FC Zurigo



Turchia > 1. Lig 2020/2021



11:30 Altay Izmir - Giresunspor 1-1



Ucraina > Kubok 2020/2021 > 4. Giornata



12:00



SK Dnipro-1 - FK VPK-Ahro Shevchenkivka 5-0

NK Veres - FK Mariupol 1-0

FK Nyva Vinnytsia - Kolos Kovalivka 0-4



13:00 Ahrobiznes Volochysk - Vorskla Poltava 1-0



15:30 FC Oleksandriya - FC Mynai 2-0 *



USA > Major League Soccer 2020 Playoffs > Conference Semifinals



03:30 Seattle Sounders - FC Dallas 1-0



Venezuela > Primera División 2020 Grupo A



01:00 Yaracuyanos FC - Carabobo FC 1-1



22:00 Academia Puerto Cabello - Deportivo La Guaira