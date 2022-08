Ascoli – Ternana: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Ascoli – Ternana di Domenica 14 agosto 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima giornata di Serie B 2022-2023

ASCOLI PICENO – Domenica 14 agosto, allo Stadio “Cino e Lillo Del Duca”, andrà in scena Ascoli – Ternana, gara valida per la prima giornata della Serie B 2022-2023; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. Buon esordio dei padroni di casa, guidati da Christan Bucchi che ai trentaduesimi di finale hanno eliminato il Venezia andando a vincere per 2-3 al Penzo; obiettivo stagionale é quello di far meglio della scorsa stagione quando furono eliminati ai quarti di finale dei playoff dal Benevento. L’inizio di stagione é andato meno bene ai rossoverdi di Lucarelli, estromessi dalla Coppa Italia per mano della Cremonese, vincitrice allo Stadio Zini per 3-2; ripartono dal decimo posto dello scorso campionato. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale allo scorso 4 maggio quando finì 4-1 in favore dei marchigiani. A dirigere il match sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Maccadino di Marsala e Marco D’Ascanio di Ancona; quarto ufficiale Claudio Petrella di Viterbo. Al Var Eugenio Abbattista di Molfetta, assistito da Valerio Vecchi di Lamezia Terme.

Presentazione del match

QUI ASCOLI – Bucchi dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 con Leali in porta e con Donati, Botteghin, Bellusci e Giordano pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Collocolo, Buchel e Saric. In attacco Lungoyi, Dionisi e Bidaoui.

QUI TERNANA – Per Lucarelli probabile modulo 3-5-2 con Iannarilli in porta e con una difesa a tre composta da Ghiringhelli, Diakitè e Capuano. In cabina di regia Proietti affiancato da Palumbo e Agazzi mentre sulle corsie esterne agiranno Capuano e Partipilo. Davanti Donnarumma e Pettinari.

Le probabili formazioni di Ascoli – Ternana

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano; Collocolo, Buchel, Saric; Lungoyi, Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Bucchi.

TERNANA (3.5.2): Iannarilli; Ghiringhelli, Diakitè, Capuano, Martella, Agazzi, Proietti, Palumbo, Partipilo, Donnarumma, Pettinari. Allenatore: Lucarelli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport (canale 256 del satellite) e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.