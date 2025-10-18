Atalanta-Lazio: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Lazio di domenica 19 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Domenica 19 ottobre, nella cornice dello Stadio New Balance Arena di Bergamo andrà in scena Atalanta-Lazio, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2025-2026; calcio di inizio alle ore 18:00.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che sono reduci dal pareggio casalingo maturato contro il Torino nel quale la squadra di Sarri ha agguantano il pareggio nei minuti finali con un rigore di Cataldi. La Lazio al momento è tredicesima in classifica con 7 punti frutto di due vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, l’Atalanta. La squadra di Juric è sesta in classifica con 10 punti ed è reduce da due pareggio consecutivi arrivati in trasferta contro la Juventus e in casa contro il Como. La gara sarà affidata all sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari coadiuvato da Luigi Rossi di Rovigo e Mattia Politi di Lecce, il quarto uomo sarà Andrea Colombo di Como, mentre al VAR andranno Matteo Gariglio di Pinerolo e Francesca Meraviglia di Pistoia.

Cronaca con tabellino

L’arbitro

Sarà il sig. Giuseppe Collu della sezione di Caglairi a dirigere Atalanta-Lazio, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si svolgerà al New Balance Stadium di Bergamo, calcio d’inizio alle ore 18:00. Un solo precedente con l’Atalanta, 0-0 con il Venezia lo scorso anno, e nessuno con la Lazio.

I precedenti tra Lazio e Atalanta

I precedenti tra le due squadre sono 131, nei quali la Lazio ha trionfato 40 volte, l’Atalanta 41, mentre sono stati 50 i pareggi tra le due compagini. Nell’ultimo precedente, giocato ad aprile scorso, la Lazio ha avuto la meglio per uno a zero grazie al gol decisivo di Isaksen.

Presentazione del match

QUI ATALANTA – I padroni di casa alleanti da Juric si schiereranno il 3-4-2-1. Tra i pali andrà Carnesecchi con Djimsiti, Hien e Ahanor a formare il reparto arretrato. Larghi a centrocampo stazioneranno Zappacosta e Zalwski con De Roon ed Ederson al centro. Dietro a Lookman agiranno Soulemana e Pasalic.

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Maurizio Sarri scenderà in campo con il 4-3-3. In porta ci sarà Provedel, i terzini saranno Hysaj e Tavares con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Cataldi, Basic e Guendouzi con Cancellieri, Dia e Pedro che formeranno il tridente offensivo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; Pasalic, Sulemana; Lookman. Allenatore: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro.Allenatore: Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Atalanta-Lazio valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Atalanta-Lazio in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.