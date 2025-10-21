BERGAMO – La settima giornata di Serie A 2025/2026 si chiude con uno 0-0 tra Atalanta e Lazio che, pur privo di reti, ha offerto intensità e duelli tattici. Al Gewiss Stadium, il migliore in campo è Mario Gila, baluardo difensivo biancoceleste, capace di neutralizzare ogni tentativo offensivo nerazzurro. Tra gli uomini di Juric, Zappacosta si distingue per continuità e spinta sulla fascia.

Mario Gila è stato il protagonista assoluto della sfida. Il centrale spagnolo ha disputato una gara perfetta, dominando in anticipo, letture e duelli aerei. Sempre puntuale nelle chiusure, ha annullato Lookman e Krstović, impedendo all’Atalanta di trovare profondità.

La sua prestazione è stata un mix di eleganza e concretezza: mai in affanno, sempre lucido, ha guidato la linea difensiva con personalità, dettando i tempi di uscita e copertura. In un match bloccato, Gila ha rappresentato il punto di equilibrio della Lazio, confermandosi tra i difensori più affidabili del campionato.

Con questo clean sheet, il centrale biancoceleste consolida il suo ruolo da titolare e si candida come leader difensivo per Sarri. La sua crescita è evidente, e la prestazione di Bergamo ne è la prova più chiara.