  1. Home
  2. Serie A
  3. Pagelle Atalanta-Lazio: Gila domina in difesa, Zappacosta il più propositivo tra i bergamaschi
Atalanta Fantacalcio Lazio Serie A

Pagelle Atalanta-Lazio: Gila domina in difesa, Zappacosta il più propositivo tra i bergamaschi

Posted on 21 Ottobre 2025 at 23 Ottobre 2025 by Redazione Calciomagazine
74 0

Atalanta Lazio cronaca diretta live risultato in tempo reale

Voti fantacalcio e highlights di Atalanta-Lazio, per la 7° giornata di Serie A 2025/2026: Gila è il migliore del match

BERGAMO – La settima giornata di Serie A 2025/2026 si chiude con uno 0-0 tra Atalanta e Lazio che, pur privo di reti, ha offerto intensità e duelli tattici. Al Gewiss Stadium, il migliore in campo è Mario Gila, baluardo difensivo biancoceleste, capace di neutralizzare ogni tentativo offensivo nerazzurro. Tra gli uomini di Juric, Zappacosta si distingue per continuità e spinta sulla fascia.

Mario Gila è stato il protagonista assoluto della sfida. Il centrale spagnolo ha disputato una gara perfetta, dominando in anticipo, letture e duelli aerei. Sempre puntuale nelle chiusure, ha annullato Lookman e Krstović, impedendo all’Atalanta di trovare profondità.

La sua prestazione è stata un mix di eleganza e concretezza: mai in affanno, sempre lucido, ha guidato la linea difensiva con personalità, dettando i tempi di uscita e copertura. In un match bloccato, Gila ha rappresentato il punto di equilibrio della Lazio, confermandosi tra i difensori più affidabili del campionato.

Con questo clean sheet, il centrale biancoceleste consolida il suo ruolo da titolare e si candida come leader difensivo per Sarri. La sua crescita è evidente, e la prestazione di Bergamo ne è la prova più chiara.

I migliori per squadra

Atalanta:

  • Zappacosta 6.5 – Spinta costante sulla fascia destra, preciso nei cross e attento in copertura.
  • Hien 6.5 – Solido e reattivo, guida la linea difensiva con sicurezza.
  • Bernasconi 6.5 – Vivace e intraprendente, crea superiorità e si rende pericoloso in fase offensiva.
  • Carnesecchi 6 – Attento nelle uscite, trasmette sicurezza alla difesa.
  • De Ketelaere 6 – Buona gestione del pallone, ma manca il guizzo decisivo.

Lazio:

  • Gila 7.5 – Il migliore del match: impeccabile in marcatura, guida la difesa con autorità e tempismo.
  • Provedel 7 – Reattivo e sicuro, salva su Lookman e Krstović nel secondo tempo.
  • Basic 6.5 – Dinamico e preciso, dà equilibrio al centrocampo.
  • Romagnoli 6 – Ordinato e sempre ben posizionato.
  • Isaksen 6 – Entra presto e si rende utile con movimenti intelligenti.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 6, Hien 6.5, Ahanor 6 (dal 21’st Scalvini 6); Zappacosta 6.5, Ederson 6, Pasalic 6 (dal 21’st de Roon 6), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6, Sulemana 5.5 (21’st Krstović 6); Lookman 6 (dal 37’st Maldini s.v.). A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Scamacca, Samardžić, Obrić, Brescianini, Zalewski.Allenatore: Ivan Juric

LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6 (dal 40’st Lazzari s.v.), Gila 7.5, Romagnoli 6, Tavares 5.5 (dal 40’st Provstgaard s.v.); Guendouzi 6, Cataldi 5.5, Basic 6.5 (dal 30’st Vecino 6); Cancellieri 6 (dal 20’pt Isaksen 6), Dia 5, Zaccagni 6 (dal 30’st Pedro 6). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Belahyane, Hysaj. Allenatore: Maurizio Sarri.

CRONACA DELLA PARTITA

Highlights della partita

FANTACALCIO REPORT

Reti: 

Ammoniti: De Ketelaere (A), Sulemana (A), Pasalic (A), Hien (A)

Recupero: 2’pt, 3’st

Assist:

Gol vittoria:

Gol da fuori:

Gol dalla panchina: –

Rigore causato:

Rigore parato/sbagliato: –

I Migliori: Zappacosta, Gila