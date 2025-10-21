Voti fantacalcio e highlights di Atalanta-Lazio, per la 7° giornata di Serie A 2025/2026: Gila è il migliore del match
BERGAMO – La settima giornata di Serie A 2025/2026 si chiude con uno 0-0 tra Atalanta e Lazio che, pur privo di reti, ha offerto intensità e duelli tattici. Al Gewiss Stadium, il migliore in campo è Mario Gila, baluardo difensivo biancoceleste, capace di neutralizzare ogni tentativo offensivo nerazzurro. Tra gli uomini di Juric, Zappacosta si distingue per continuità e spinta sulla fascia.
Mario Gila è stato il protagonista assoluto della sfida. Il centrale spagnolo ha disputato una gara perfetta, dominando in anticipo, letture e duelli aerei. Sempre puntuale nelle chiusure, ha annullato Lookman e Krstović, impedendo all’Atalanta di trovare profondità.
La sua prestazione è stata un mix di eleganza e concretezza: mai in affanno, sempre lucido, ha guidato la linea difensiva con personalità, dettando i tempi di uscita e copertura. In un match bloccato, Gila ha rappresentato il punto di equilibrio della Lazio, confermandosi tra i difensori più affidabili del campionato.
Con questo clean sheet, il centrale biancoceleste consolida il suo ruolo da titolare e si candida come leader difensivo per Sarri. La sua crescita è evidente, e la prestazione di Bergamo ne è la prova più chiara.
I migliori per squadra
Atalanta:
- Zappacosta 6.5 – Spinta costante sulla fascia destra, preciso nei cross e attento in copertura.
- Hien 6.5 – Solido e reattivo, guida la linea difensiva con sicurezza.
- Bernasconi 6.5 – Vivace e intraprendente, crea superiorità e si rende pericoloso in fase offensiva.
- Carnesecchi 6 – Attento nelle uscite, trasmette sicurezza alla difesa.
- De Ketelaere 6 – Buona gestione del pallone, ma manca il guizzo decisivo.
Lazio:
- Gila 7.5 – Il migliore del match: impeccabile in marcatura, guida la difesa con autorità e tempismo.
- Provedel 7 – Reattivo e sicuro, salva su Lookman e Krstović nel secondo tempo.
- Basic 6.5 – Dinamico e preciso, dà equilibrio al centrocampo.
- Romagnoli 6 – Ordinato e sempre ben posizionato.
- Isaksen 6 – Entra presto e si rende utile con movimenti intelligenti.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6; Djimsiti 6, Hien 6.5, Ahanor 6 (dal 21’st Scalvini 6); Zappacosta 6.5, Ederson 6, Pasalic 6 (dal 21’st de Roon 6), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6, Sulemana 5.5 (21’st Krstović 6); Lookman 6 (dal 37’st Maldini s.v.). A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Scamacca, Samardžić, Obrić, Brescianini, Zalewski.Allenatore: Ivan Juric
LAZIO (4-3-3): Provedel 7; Marusic 6 (dal 40’st Lazzari s.v.), Gila 7.5, Romagnoli 6, Tavares 5.5 (dal 40’st Provstgaard s.v.); Guendouzi 6, Cataldi 5.5, Basic 6.5 (dal 30’st Vecino 6); Cancellieri 6 (dal 20’pt Isaksen 6), Dia 5, Zaccagni 6 (dal 30’st Pedro 6). A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Noslin, Belahyane, Hysaj. Allenatore: Maurizio Sarri.
Highlights della partita
FANTACALCIO REPORT
Reti: –
Ammoniti: De Ketelaere (A), Sulemana (A), Pasalic (A), Hien (A)
Recupero: 2’pt, 3’st
Assist: –
Gol vittoria: –
Gol da fuori: –
Gol dalla panchina: –
Rigore causato: –
Rigore parato/sbagliato: –
I Migliori: Zappacosta, Gila