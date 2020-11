Pronostico e quote per le scommesse di Atalanta – Midtjylland, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League in programma martedì 1 dicembre dalle ore 21. Per i bookmakers orobici nettamente favoriti

BERGAMO – Martedì 1° dicembre andrà in scena Atalanta – Midtjylland, incontro valevole per la quinta giornata del Gruppo D della Champions League 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 21. La squadra di Gasperini,in campionato, ha perso in casa contro il Verona; in Coppa, invece, viene dalla vittoria all’Anfield Road contro il Liverpool é nel gruppo con 7 punti, frutto di due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Midtjylland, invece, é il fanalino di coda del ragruppamento a quota zero.Ottima ccasione pertanto per gli orobici di strappare il pass della qualificazione, visto che mentre l’altra sfida di giornata si incontreranno Liverpool e Ajax . Nella gara di andatal’Atalanta si é imposta per 4-0 grazie alle reti di Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk.

L’incontro verrà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5 e sui canali satellitari Sky Sport Arena (numero 204 del satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Champions League, Atalanta – Midtjylland: inglesi dati nettamente favoriti

Il segno 1 è quotato d 1,20 a 1,23 ì. Il segno X è offerto da 6.55 a 7,25 mentre il segno 2 è dato da 12,00 a 13,0.

Per quanto riguarda la doppia chance, l’1/X è offerto da 1,02 a 1,03, l’X/2 da 4,70 a 4,71 mentre l’1/2 vale da 1,10 a 1,11.

I bookmakers pensano che i gol potrebbero essere numerosi: l’Under 2,5 vale da 3,310 a 3,35, l’Over 2,5 da 1,28 a 1,33. Credono che andranno a segno entrambe le squadre: il No Goal vale da 1,87 a 1,90 , il goal da 1,80 a 1,85.

Il risultato più esatto potrebbe essere il 2-0 (da 7,25 a 8,00 ) seguito dal 3-1 (da 8,50 a 10,50) e dal 2-1 (da 9,50 a 10,50).

La possibilità che entrambe le squadre segnino nel primo tempo vale da 4,00 a 4,40.