Pagelle 9° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio

Fantacalcio pagelle 9° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori

REGGIO EMILIA – La nona giornata del campionato di calcio di Serie A 2020/2021 si apre con la vittoria dell’Inter al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Ottima prova della squadra di Conte che reagisce allo scivolone in coppa; in gol Sanchez e Gagliardini e meccanismi ben collaudati senza concedere niente dietro

Alle 18 la Juventus, che dopo la vittoria interna contro il Cagliari, é quarta con 16 punti, fa visita al Benevento, fresco di vittoria a Firenze e quattordicesimo a quota 9, a pari merito con Bologna e Spezia. In serata, con calcio di inizio alle 20.45. si gioca Atalanta – Verona: una sfida tra due squadre, rispettivamente, settma con 14 punti, a pari merito con Lazio e Napoli e nono in solitaria a quota 12.

Domenica ci sono in programma cinque gare. Il lunch match é Lazio-Udinese: un incontro tra due squadre che nel turno precedente sono tornate alla vittoria. Alle 15 il Bologna, fresco del successo in rimonta ottenuto a Marassi contro la Sampdoria, riceve il Crotone mentre la capolista Milan ospita la Fiorentina, soltanto quindicesima con 8 punti. Alle 18 si gioca Cagliari-Spezia; una gara tra due squadre che occupano, rispettivamente, l’undicesima posizione a pari merito con la Sampdoria con 10 punti e la tredicesima con una lunghezza in meno. Posticipo serale è un altro incontro di cartello: Napoli-Roma. I partenopei vengono dalla sconfitta rimediata in casa contro il Milan e sono sesti con 14 punti mentre i giallorosso sono reduci dal successo interno contro il Parma e sono terzi a quota 17. Posticipi di lunedì sono Torino-Sampdoria e Genoa-Parma.

Dove e quando trovare le pagelle della nona giornata del Campionato di serie A 2020/2021

Queste saranno disponibili con le seguenti modalità. Le pagelle della gare saranno disponibili a partire da domenica 29 novembre. Iscrizione gratuita ai tornei di fantacalcio sempre aperta. Possibilità di giocare con il fantacalcio classico con i bonus più comuni o la versione PRO con extra bonus e malus. Si può partecipare con lo stesso nominativo a entrambi i giochi.

Sabato 28 novembre

15.00

Sassuolo-Inter (pagelle – tabellino)

18.00

Benevento-Juventus (pagelle – tabellino)

20.45

Atalanta-Verona (pagelle – tabellino)

Domenica 29 novembre

12.30

Lazio-Udinese (pagelle – tabellino)

15.00

Bologna-Crotone (pagelle – tabellino)

Milan-Fiorentina (pagelle – tabellino)

18.00

Cagliari-Spezia (pagelle – tabellino)

20.45

Napoli-Roma (pagelle – tabellino)

Lunedì 30 novembre

18.30

Torino-Sampdoria (pagelle – tabellino)

20.45

Genoa-Parma (pagelle – tabellino)