Atalanta-Parma 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Atalanta-Parma di Domenica 25 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

BERGAMO – Domenica 25 maggio, alle ore 20.45, al Gewiss Stadium di Bergamo, andrà in scena Atalanta-Parma, gara valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2024/2025.

Gli orobici sono già sicuri di partecipare alla prossima edizione di Champions League. Dopo tre successi consecutivi (0-4 contro il Monza, 2-1 contro la Roma e 2-3 contro il Genoa) sono terzi con 74 punti, frutto di ventidue vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, settantasei gol fatti e trentatré subiti. I Ducali, invece, si giocano la salvezza. Dopo lo 0-0 casalingo contro il Napoli sono sedicesimi ( a+2 da lecce ed Empoli) a quota 33. Il loro percorso racconta di sei partite vinte, quindici pareggiate e sedici perse, quarantuno reti realizzate e cinquantasei incassate. Vincendo, rimarrebbero in Serie A a prescindere dai risultati dei loro antagonisti.

Nelle ultime cinque sfide la squadra di Gasperini ha collezionato tredici punti, quella di Chivu cinque. All’andata, lo scorso 2 novembre finì 13 per la Dea.

Tabellino in tempo reale

ATALANTA: Carnesecchi M., Kossounou O., Djimsiti B., Ruggeri M., Bellanova R., Sulemana I., Brescianini M., Palestra M., De Ketelaere C., Maldini D., Retegui M.. A disposizione: Cuadrado J., De Roon M., Ederson, Hien I., Lookman A., Pasalic M., Patricio R., Posch S., Rossi F., Samardzic L., Toloi R., Zappacosta D. Allenatore: Gasperini G..



PARMA: Suzuki Z., Valenti L., Balogh B., Circati A., Keita M. (dal 8' pt Bernabe A.), Del Prato E., Hernani, Sohm S., Valeri E., Pellegrino M., Bonny A.. A disposizione: Almqvist P., Benedyczak A., Bernabe A., Camara D., Cancellieri M., Corvi E., Djuric M., Estevez N., Hainaut A., Haj Mohamed A., Lovik M., Man D., Marcone R., Ondrejka J., Vogliacco A. Allenatore: Chivu C..



Reti:

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Bresmes e Votta. Il quarto uomo sarà Prontera. Al VAR ci sarà Gariglio, assistito da Sozza.

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ATALANTA – Indisponibili: Cuadrado, Kolasinac, Posch, Scalvini, Scamacca e Toloi. Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e reparto arretrato completato da Kossounou, Hien e Djimsiti, che rientra dalla squalifica. In mezzo Ederson e deRoon mentre Bellanova e Zappacosta dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Retegui, supportata da De Keteleare e Lookman.

COME ARRIVA IL PARMA – Assenti per infortunio. Cancellieri, Charpentier, Kowalski, Man, Mihaila, Osorio Chivu dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Suzuki in porta e con una difesa a tre formata da Delprato, Leoni e Valenti, che ha scontato la giornata di squalifica. In cabina di regia Keita con Hernani e Sohm mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Hainaut e Valeri. Coppia di attacco composta da Bonny e Pellegrino.

Le probabili formazioni di Atalanta-Parma

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio, Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gasperini.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Sohm, Keita, Hernani, Valeri; Pellegrino, Bonny. Allenatore: Chivu.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta:

DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.

Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia "DAZN Standard" che "DAZN Plus" purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

