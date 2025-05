Venezia-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Venezia-Juventus di Domenica 25 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

VENEZIA – Domenica 25 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Pier Luigi Penzo” di Venezia, andrà in scena Venezia-Juventus, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

In palio punti fondamentali per entrambe le squadre. Da un lato ci sono I lagunari che rischiano la retrocessione. Dopo il 3-0 rimediato sul campo del Cagliari, sono penunltimi ( a -2 da Lecce ed Empoli) a quota 29. Il loro percorso racconta di cinque partite vinte, quattordici pareggiate e diciotto perse, trenta reti realizzate e cinquantatré incassate. Dall’altra parte gli uomini di Tudor, attualmente quarti in classifica, non possono permettersi distrazioni. Un vittoria consentirebbe loro un posto nella prossima edizione di Champions League, a prescindere dai risultati di Roma e Lazio. Dopo il successo esterno contro l’Udinese, sono quarti con punti, frutto di diciassette vittorie, sedici pareggi e cinque sconfitte, cinquantacinque gol fatti e trentatrésubiti.Nelle ultime cinque sfide il Venezia ha collezionato cinque punti, la Juventus otto. All’andata, lo scorso 14 dicembre, finì 2-2.

Tabellino in tempo reale

I convocati della Juventus

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio

Difensori: Costa, Gatti, Kelly, Rouhi, Savona, Veiga, Cambiaso

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Weah, Thuram

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Mbangula, Adzic, Kolo Muani, Nico Gonzalez, Yildiz

Tudor alla vigilia

“Dal primo giorno in cui sono arrivato ho visto grande disponibilità da parte di tutti e ho notato una crescita importante anche nell’interpretazione delle gare. In questa squadra c’è tanta qualità, ma anche quantità. Se manca la quantità le partite non le vinci. Serve anche equilibrio, bisogna trovare il giusto mix di giocatori con caratteristiche differenti e congeniali alla squadra. Sono felice del lavoro svolto fino a questo momento perchè le risposte che ho avuto dalla squadra sono state buone. Ho provato a insegnare i valori in cui credo ai giocatori e a chi ho avuto intorno a me. Dentro di me c’è un po’ di tutto: sono soprattutto concentrato e non vedo l’ora che inizi questa partita. Veiga e McKennie hanno avuto qualche problema in settimana, ma oggi si sono allenati con noi. Anche Koopmeiners ha lavorato con noi questa mattina. La condizione di Gatti è la stessa delle ultime settimane, sta continuando a lavorare per ritrovare la migliore condizione. In più avremo nuovamente a disposizione Thuram e Savona, assenti per squalifica contro l’Udinese».

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri; Quarto ufficiale Fourneau. Al VAR ci sarà Di Paolo; AVAR Guida.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL VENEZIA – Di Francesco dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Radu in porta e con Schingtienne. Marcandalli e Candé pronti a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Nicolussi Caviglia con Perez e Busio mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Zerbin e Ellertsson. Davanti Yeboah e Gytkjaer.

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Tudor dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Di Gregorio tra i pali e con una difesa a tre formata da Alberto Costa, kelly e Savona. In mezzo al campo Thuram e Locatelli mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Nico Gonzalez e Cambiaso.Davanti Yildiz e Kolo Muani.

Le probabili formazioni di Venezia-Juventus

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Marcandalli, Candé; Zerbin, Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah, Gytkjaer. Allenatore: Di Francesco.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su: