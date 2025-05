Cagliari-Venezia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Venezia di domenica 18 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Domenica 18 maggio 2025 alla Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Venezia, gara valevole per la trentasettesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Davide Nicola reduce dalla quarta sconfitta rimediata nelle ultime cinque partite sul campo del Como (3-1). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Eusebio Di Francesco che vengono dalla pesante vittoria strappata in casa contro la Fiorentina (2-1) dopo il pareggio di Torino (1-1).

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico vengono da due cocenti sconfitte consecutive dopo il successo netto ai danni del Monza, vogliono tornare a muovere la classifica per chiudere aritmeticamente il discorso salvezza viste le cinque lunghezze rispetto alla zona retrocessione a due giornate dalla fine. I lagunari, invece, che lontano dalle mura amiche possiedono il peggior rendimento esterno del campionato e sono reduci da cinque pareggi di fila, vanno a caccia del primo blitz stagionale per tenere lontano la zona calda ( 1).

Il bilancio storico dei precedenti in Serie A in Sardegna è in perfetto equilibrio: una vittoria a testa e due pareggi con 6 gol realizzati dai sardi e 3 reti segnate dai lagunari. La gara d’andata di questo campionato di A tra le due squadre vide il Venezia imporsi 2-1 sul Cagliari al ‘Penzo’. L’ultimo precedente all’Unipol Domus risale alla gara play-off di Serie B dello scorso 27 maggio e concluso con la vittoria dei rossoblù (2-1). A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale di Genova e Dario Cecconi di Empoli. Quarto Ufficiale: Ermanno Feliciani di Teramo. Al VAR: Francesco Meraviglia di Pistoia e Andrea Colombo di Como.

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri.

Difensori: Tommaso Augello, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Nicola Pintus, Gabriele Zappa, Nadir Zortea.

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Răzvan Marin, Matteo Prati, Nicolas Viola.

Attaccanti: Florinel Coman, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Roberto Piccoli

Le parole di Davide Nicola

“Domani è la gara in cui possiamo dimostrare un’unione di intenti a 360 gradi. Domani sarà una partita che ci può permettere di raggiungere un obiettivo e noi lo vogliamo fortemente. Noi non pensiamo ad altro, lo facciamo da 11 mesi. Quella contro il Venezia dà il senso al lavoro fatto finora e all’impegno messo dall’inizio. C’è chi arriva all’obiettivo prima e chi lo fa dopo perché è più continuo. Ma alla fine si arriva a un punteggio che ti porta a giocarti una gara come questa per mantenere la categoria. Questa è la partita del Cagliari e di Cagliari. Concentrati su questo, non pensiamo ad altro”.

Le parole di Eusebio Di Francesco

“Sarà importante portare a casa un risultato positivo in un ambiente molto caldo. Troveremo una squadra determinata che a questo punto della stagione poteva essere già salva. Ma in questo campionato ogni gara è difficile e noi vogliamo avere continuità. Non guardiamo la classifica, sarebbe un errore. Siamo solo concentrati sul Cagliari, conosco molto bene i loro giocatori, qualcuno l’ho anche allenato. Hanno grande gamba e capacità di trasformare l’azione da difensiva a offensiva. Sarà una gara combattuta, ci prepariamo per affrontare una battaglia”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Nicola dovrà fare a meno soltanto dello squalificato Pavoletti. Tra i pali Caprile con Zappa, Palomino, Luperto e Augello a comporre la linea difensiva. Sulle corsie esterne agiranno Zortea e Luvumbo con Makoumbou e Adopo in cabina di regia. In attacco spazio a Viola a sostegno di Piccoli.

QUI VENEZIA – Assenti Duncan, Svoboda e Conde tra le fila dei lagunari. A protezione di Radu ci saranno Schingtienne, Idzes e Candè. Sulle corsie esterne agiranno Zerbin ed Ellertsson con Doumbia, Nicolussi Caviglia e Busio a prendere posto in mezzo al campo. Davanti spazio ad Oristanio e Yeboah.

Le probabili formazioni di Cagliari-Venezia

CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Zortea, Makoumbou, Adopo, Luvumbo; Viola; Piccoli. Allenatore: Davide Nicola.

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candè; Zerbin, Doumbia, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Oristanio, Keboah. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.