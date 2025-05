Juventus-Udinese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Juventus-Udinese di Domenica 18 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 18 maggio, alle ore 20.45, all’Allianz Stadium di Torino, andrà in scena Juventus-Udinese, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

Gli uomini di Tudor, attualmente quarti in classifica, non possono permettersi distrazioni; due vittorie nelle ultime due partite garantirebbero l’accesso matematico alla prossima Champions League. Sono reduci dall’1-1 contro la Lazio e hanno 64 punti, frutto di sedici vittorie, sedici pareggi e quattro sconfitte, cinquantatré gol fatti e trentatré subiti. L’Udinese, guidata da Kosta Runjaic, arriva all’Allianz Stadium con l’obiettivo di consolidare la propria posizione a metà classifica. I friulani cercano di difendersi dall’assalto del Torino, che li insegue a breve distanza. Dopo l’1-2 casalingo contro il Monza, sono dodicesimi a quota 44, con un percorso di dodici partite vinte, otto pareggiate e sedici perse, trentanove reti realizzate e cinquantuno incassate. Nelle ultime cinque sfide la Juventus ha collezionato otto punti, l’Udinese quattro.

Le statistiche parlano di 108 confronti con il bilancio di 17 vittorie dell’Udinese, 73 successi della Juventus e 22 pareggi. All’andata, lo scorso 2 novembre, finì 0-2 per la Juventus.

Tabellino in tempo reale

I convocati della Juventus

1 Perin, 2 Alberto, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 9 Vlahovic, 10 Yildiz, 11 Gonzalez, 12 Veiga, 16 McKennie, 17 Adzic, 20 Kolo Muani, 22 Weah, 23 Pinsoglio, 26 Douglas Luiz, 27 Cambiaso, 29 Di Gregorio, 39 Turicchia, 40 Rouhi, 41 Gil Puche, 51 Mbangula

Tudor alla vigilia

“La squadra sta bene, abbiamo lavorato bene questa settimana. Ho visto bene i ragazzi questa mattina, domani faremo la rifinitura e poi saremo pronti. Kelly si è allenato con noi, Gatti invece può fare al massimo quanto fatto nella scorsa partita. Le assenze che abbiamo avuto non sono banali, dopo tutte le gare che abbiamo giocato ho sempre avuto una buona sensazione: la squadra ha sempre fatto il suo meglio, dando tutto quello che poteva considerando le problematiche. Ora siamo più consapevoli e il nostro gioco è migliorato. È importante capire i momenti, sapere ciò che la squadra può fare in ogni situazione. Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi che hanno sempre dato tutto quello che potevano dare […] L’Udinese è una squadra fisica che corre tanto e che ha fatto grandi prestazioni, per questo dico che non esistono partite semplici. Domenica tutti devono dare il massimo, chi comincia e chi subentra in corsa. Ai ragazzi dico sempre di andare a giocare senza pensieri, trovare gusto in quello che si deve fare sul rettangolo verde. Domani valuteremo se verrà con noi qualche giocatore della Next Gen».

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Preti e Cipressa e dal quarto ufficiale Bonacina. Al VAR ci sarà pezzuto mentre AVAR sarà Maresca.

La presentazione del match

COME ARRIVA LA JUVENTUS – Out lo squalificato Kalulu. Tudor dovrebbe affidarsi al modulo 4-4-2 con Di Gregorio tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Veiga e Kelly e sulle fasce da Alberto Costa e Cambiaso. In mezzo al campo McKennie e Locatelli mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Nico Gonzalez e Weah.Davanti Weah e Kolo Muani.

COME ARRIVA L’UDINESE – Assenti gli squalificati Atta e Lucca e l’infortunato Thauvin. Runjaic dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Okoye in porta e con Kristensen, Kabasele e Solet. In cabina di regia Lovric con Karlstrom e Zarraga mentre Rui Modesto e Kamara dovrebbe ultimare la linea di centrocampo. Davanti Pafundi e Davis.

Le probabili formazioni di Bologna-Juventus

JUVENTUS (4-4-2): Di Gregorio; Alberto Costa, Veiga, Kelly, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie, Locatelli,Weah; Yildiz, Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Zarraga, Kamara; Pafundi, Davis. Allenatore: Runjaic.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: