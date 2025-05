Fiorentina-Bologna: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Fiorentina-Bologna di Domenica 18 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

FIRENZE – Domenica 18 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio “Artemio Franchi” di Firenze, andrà in scena Fiorentina-Bologna, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

La Viola cerca punti fondamentali per mantenere vive le speranze europee. Dopo la delusione per l’eliminazione dalla Conference League, sono caduti sul campo del Venezia portando a casa un 2-1. I ragazzi di Palladino sono noni con 59 punti, frutto di diciassette vittorie, otto pareggi e undici sconfitte, cinquantaquattro gol fatti e trentasette subiti. I felsinei si presentano all’appuntamento galvanizzati dalla storica conquista della Coppa Italia. Dopo la sconfitta subita proprio contro i rossoneri a San Siro, sono settimi a quota 62. Il loro percorso racconta di sedici partite vinte, quattordici pareggiate e sei perse, cinquantaquattro reti realizzate e quarantuno incassate. Nelle ultime cinque sfide la Fiorentina ha collezionato sette punti, il Bologna dieci.

Nei 157 derby dell’Appennino, il Bologna ha ottenuto 43 vittorie, 51 pareggi e 63 sconfitte. torico al Franchi: Su 72 partite, la Fiorentina ha vinto 40 volte, con 18 pareggi e 14 vittorie del BolognaAll’andata, lo scorso 15 dicembre, finì 1-0 per il Bologna.

Tabellino in tempo reale

I convocati del Bologna

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calabria, Casale, De Silvestri, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda.

Centrocampisti: Aebischer, El Azzouzi, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Ndoye, Orsolini.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Marchetti della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Giallatini e Baccini e dal Quarto uomo Di Marco. Al VAR ci sarà Gariglio, AVAR Sozza. Il fischietto friulano ha alcuni precedenti con Fiorentina e Bologna, e il bilancio è positivo per entrambe le squadre. Ha diretto la Viola 3 volte, con 3 vittorie. L’ultimo precedente è stato il 10 novembre 2024, quando la Fiorentina ha battuto il Verona 3-1, Ha arbitrato i rossoblù 4 volte, con 2 vittorie e 2 sconfitte. L’ultimo precedente è stato Empoli-Bologna 0-3, semifinale di andata di Coppa Italia.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Out gli squalificati Beltran, Folorunsho e Zaniolo; indisponibili Bove, Cataldi, Gudmundsson e Kean. Palladino dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-2-1 con De Gea tra i pali e con una difesa a tre formata da Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. In cabina di regia Mandragora e Fagioli e Ndour mentre Dodò e Gosnes dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta colpani, supportata da Ndour e Richardson.

COME ARRIVA IL BOLOGNA – Assenti per infortunio Erlic e Pedrola. Italiano dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Beukema e Casale e sulle fasce da De Silvestri e Lykogiannis. In mediana Pobega e Aebischer. Tra le linee Odgaard, di supporto all’unica punta Dallinga; ai lati Orsolini e Dominguez.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour, Richardson; Colpani. Allenatore: Palladino.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Casale, Lykogiannis; Pobega, Aebischer; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano

Dove vedere la partita in tv e streaming

L'incontro sarà trasmesso in diretta: