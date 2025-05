Lazio-Juventus: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Juventus di sabato 10 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Sabato 10 maggio, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Juventus, match valido match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 18:00.

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti che, dopo aver vinto in casa dell’Empoli per 1-0 grazie al gol di Dia al primo minuto di gioco, si sono aggancianti al treno delle squadre a 63 punti che occupano il quarto posto in classifica. In questa speciale graduatoria, però, i biancocelesti risultano ultimi nelle tre squadra a casa dei pochi punti raccolti in questa stagione negli scontri diretti.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, la Juventus. La squadra di Tudor, che ritroverà la Lazio dopo la breve esperienza della scorso anno, nell’ultimo turno giocato ha pareggiato 1-1 in casa del Bologna con Freuler che ha raggiunto i bianconeri dopo che gli stessi si erano portati avanti con la rete di Thuram nel primo tempo.

La gara sarà affidata al sig. Davide Massa della sezione di Imperia coadiuvato da Baccini e Berti, il quarto uomo sarà Guida, mentre al VAR andranno Mazzoleni e Chiffi.

Sarà il sig. Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Lazio-Juevntis, match valido match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 18:00. Con la Juventus sono trenta i precedenti con questo direttore di gara: venti vittorie, sette pareggi e tre sconfitte. Per quanto riguarda i biancocelesti gli incroci sono trentadue: dodici vittorie, dieci pareggi e dieci sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Juventus

Sarà la volta numero 196 che le due squadre si troveranno l’una di fronte all’altra, il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri che hanno conquistato la vittoria in 102 circostanze, mentre la Lazio è uscita trionfante dalla sfida contro i bianconeri sono in 49 occasioni. Sono state 48, invece, le volte che le due squadre si sono divise la posta in palio.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Mandas, i terzini saranno Marusic e Pellegrini con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Rovella e Guendouzi con Isaksen, Dia e Zaccagni che agiranno alle spalle di Castellanos.

QUI JUVENTUS – Gli ospiti, guidati da Tudor, risponderanno con il 3-5-2. Tra i pali andrà Di Gregorio con Savona, Veiga e Kalulu a formare la linea difensiva. Larghi a centrocampo giocheranno Weah e McKennie con Douglas Luiz e Locatelli e Thuram che completeranno il reparto centralmente. I due riferimenti offensivi saranno Nico Gonzalez e Kolo Muani.

Le probabili formazioni di Lazio-Parma

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, L. Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Savona, Veiga, Kalulu; Weah, Douglas Luiz, Locatelli, Thuram, McKennie; Nico Gonzalez, Kolo Muani. Allenatore: Igor Tudor.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Parma valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Parma in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.