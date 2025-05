Diretta Reggina-Scafatese di domenica 18 maggio 2025: successo arrivato dopo i tempi supplementari, a segno Renelus

REGGIO CALABRIA – Domenica 18 maggio 2025 allo stadio Oreste Granillo andrà in scena Reggina-Scafatese, gara valida per la finale play-off del Girone I di Serie D 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 16. Da una parte, la formazione amaranto vice-capolista a quota 77 alle spalle del Siracusa (78) e reduce da una lunga striscia di dodici vittorie consecutive. Dall’altro lato, invece, i gialloblù capaci di chiudere al terzo posto in classifica a quota 65 punti e reduci da cinque vittorie di fila.

Gli amaranto si presentano all’appuntamento dopo aver sconfitto la Vibonese in semifinale (2-0), mentre i gialloblù arrivano alla finale dopo aver battuto il Sambiase (2-0). Gli amaranto, che davanti al proprio pubblico hanno incassato due sole sconfitte nel corso di questa stagione, andranno a caccia della settima vittoria di fila casalinga per aggiudicarsi la finale play-off. I gialloblù, che hanno perso due delle ultime tre trasferte, cercheranno di impedirlo con un successo di prestigio.

In caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari si svolgeranno i tempi supplementari e se la parità dovesse persistere sarà la Reggina ad aggiudicarsi la finale play-off in quanto miglior classificata al termine della regular season. I precedenti stagionali sorridono alla Scafatese che in casa pareggiò 1-1 con la Reggina, mentre nella trasferta di Reggio Calabria riuscì ad imporsi 1-0. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Filippo Scorteccia di Firenze e Giuseppe Francesco A Magnifico di Bari. Quarto Ufficiale: Dario Acquafredda di Molfetta.

Cronaca del match

1° TEMPO

Prima chance per le Reggina dopo 8 minuti con Barillà imbeccato da Ragusa ma conclusione di poco larga. Quindi al 16° Giuliodori prova a sorprendere Becchi sulla respinta della difesa ma blocca lo stesso portiere. Al 25′ ripartenza della Reggina orchestrata da Barranco quindi Ragusa crossa ma in area sul secondo palo non c’è nessuno per il tap in. Ospiti pericolosi al 37′ con Cham che su sponda di Foggia calcia di poco a lato. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 con ritmi che sono diventati più blandi sul finire di tempo.

2° TEMPO

All’11’ rete annullata alla Reggina per fuorigioco segnalato a Barranco. Al 21′ su conclusione in area di Barranco la difesa devia in angolo. Al 27′ ospiti a un passo dal vantaggio con Molinaro ma la conclusione ravvicinata trova l’opposizione di Lagonigro. Ci prova ancora la Scafatese al 37′ con un colpo di testa di Molinaro sugli sviluppi di un corner ma non inquadra lo specchio della porta. Nei minuti conclusivi rissa in campo con Aliperta che prende il rosso.

SUPPLEMENTARI

1° TEMPO

La gara proseguirà con i tempi supplementari. Punizione calciata da Palmieri al 4′ e pallone sul fondo. Sugli sviluppi di angolo al 10′ palla al limite per Porcino che sfiora il bersaglio. Due minuti dopo dall’altra parte Cham dopo aver superato Urso serva palla a Molinaro ma il colpo di testa è di poco fuori. Prima dello scadere Renelus si deve respingere la conclusione da Bechi.

2° TEMPO

Al 4′ espulso per Ndoye e anche Reggina in dieci. Al 12′ Reggina in vantaggio: su azione di contropiede Barranco serve palla a Renelus che non sbaglia. Due minuti dopo Molinaro fallisce da due passi il pari. Finisce qui la sfida con la Reggina che conquista i playoff e spera nel ripescaggio.

Tabellino in tempo reale

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori (dal 1′ pts Vesprini), Capomaggio, Girasole, Cham (dal 31′ st Ndoye); Barillà (dal 33′ st Urso), Laaribi, Porcino; Grillo (dal 21′ st De Felice), Barranco, Ragusa (dal 43′ st Renelus). A disposizione: Martinez, Adejo, Urso, Vesprini, Curiale, Forciniti, Ndoye, De Felice, Renelus. Allenatore: Trocini

SCAFATESE (3-5-2): Becchi; Di Paola, Altobello, Magri; Cham, Potenza (dal 1′ sts Colley), Vacca (dal 17′ st Neglia), Esposito, Santarpia (dal 40′ st Palmieri); Gagliardi (dal 17′ st Aliperta), Foggia (dal 23′ st Molinaro). A disposizione: Antignani, Aliperta, Maiorano, Colley, Neglia, Chiarello, Palmieri, Molinaro, Markic. Allenatore: Atzori

Reti: al 12′ sts Renelus

Ammonizioni: Ragusa, De Felice, Girasole, Barranco (Reggina), Di Paola, Altobello (Scafatese)

Espulso: Aliperta, Ndoye

Recupero: 0′ pt, 5′ st, 2′ pts, 3′ sts

Le formazioni ufficiali di Reggina-Scafatese

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Capomaggio, Girasole, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Grillo, Barranco, Ragusa. A disposizione: Martinez, Adejo, Urso, Vesprini, Curiale, Forciniti, Ndoye, De Felice, Renelus. Allenatore: Trocini

SCAFATESE (3-5-2): Becchi; Di Paola, Altobello, Magri; Cham, Potenza, Vacca, Esposito, Santarpia; Gagliardi, Foggia. A disposizione: Antignani, Aliperta, Maiorano, Colley, Neglia, Chiarello, Palmieri, Molinaro, Markic. Allenatore: Atzori

I convocati della Reggina

Portieri: Lagonigro, Lazar, Martinez

Difensori: Adejo, Capomaggio, Cham, Girasole, Giuliodori, Ingegneri, Vesprini

Centrocampisti: Barillà, Forciniti, Laaribi, Ndoye, Porcino, Urso

Attaccanti: Barranco, Curiale, De Felice, Grillo, Perri, Provazza, Ragusa, Renelus

Le probabili formazioni di Reggina-Scafatese

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Giuliodori, Girasole, Adejo, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Barranco, Grillo. Allenatore: Trocini

SCAFATESE (3-5–2): Becchi; Chiariello, Altobello, Magri; Santarpia, Potenza, Vacca R., Esposito, Cham; Colley, Molinaro. Allenatore: Atzori

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne della Reggina saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria), mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playreggina1914.it.