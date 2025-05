Diretta Gelbison-Cassino di Domenica 18 maggio 2025: gara incanalata sullo 0-0 vede un botta e risposta nei supplementari con Prado che risponde a Cocorocchio

SALERNO – Domenica 18 maggio 2025, lo Stadio Raffaele Guariglia ospiterà la partita Gelbison-Cassino, valida per la terza giornata della Fase Vincitori del Girone G del campionato di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 16.00. Per il Gelbison e il Cassino è stata una stagione molto positiva, ma questi piazzamenti hanno il fine di allungare la stagione con i playoff di categoria, senza che garantiscano la promozione in C. In sostanza, servono, solamente per presentare una domanda di ripescaggio, qualora si verificassero delle mancate iscrizioni.

Il Gelbison parte favorito per il vantaggio di giocare avanti al proprio pubblico, ma in campionato è stata minima la differenza punti tra le due squadre. I padroni di casa hanno di fatto chiuso il campionato al secondo posto con 64 punti, merito di 18 vittorie, 10 pareggi e 6 sconfitte. Dal canto suo, invece, il Cassino ha chiuso al quarto posto disponibile con 58 punti, frutto di 15 vittorie, 13 pareggi ed 6 sconfitte. Vincerà questa sfida l’una delle due squadre che commetterà meno errori, dato che entrambe non arrivano a questa partita in un buon stato di forma, .

La maggior parte delle ricevitorie punta sul successo dei padroni di casa. La vittoria della Gelbison è di fatti quotata alla cifra di 1.85, a fronte del successo fuori casa del Cassino stabilito alla cifra di 3.70. Come quota intemedia c’è invece quella di parità che si aggira intorno ai 3.20.

Tabellino

Reti: al 13′ sts Isaac Prado (Gelbison) , al 7′ sts Cocorocchio (Cassino) .

Le formazioni ufficiali di Gelbison-Cassino

GELBISON: Colella, Casella, Viscomi, Accetta, Pitarresi, Manzo, Setola, De Pasquale, Kosovan, Dambros, Croce. Allenatore: Giampà

CASSINO: –

L’arbitro

Il fischietto Bruno Spina della Sezione di Barletta dirigerà questo incontro. Sarà coadiuvato dal primo assistente Angelo Mazza proveniente da Reggio Calabria, mentre il secondo assistente sarà Laura Gasparini appartenente alla Sezione di Macerata. Il Quarto Ufficiale sarà invece Martina Molinaro della Sezione di Lamezia Terme.

Le probabili formazioni

GELBISON: Colella, Pitarresi, Oliveira, Kosovan, Croce, Casella, Sognog, Viscomi, Coscia, Salzano, Gig Allenatore: Domenico Giampà

CASSINO: Stellato, Raucci, Maciariello, Mele, Cocorocchio, Lazazzera, Carnevale, Tribelli, Bellucci, Herrera, Abreu Santos. Allenatore: Imperio Corcione

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire la partita tra Gelbison e Cassino in streaming su Gelbison Tv al costo di 10 euro.