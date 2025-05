Roma-Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Roma-Milan di Domenica 18 maggio 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 18 maggio, alle ore 20.45, allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena Roma-Milan, gara valida per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

I giallorossi, dopo tre successi di fila, hanno subito una battuta di arresto sul campo dell’Atalanta. Un risultato che ha complicato la quaificazione in Champions League. Per partecipare alla prossima edizione della massima competizione europpa la squadra di Ranieri dovrà vincere e sperare che Juventus e Lazio non facciano altrettanto. E’ sesta a quota a quota 43, con un percorso di diciotto partite vinte, nove pareggiate e nove perse, cinquantuno reti realizzate e trentaquattro incassate. Il Milan si presenta all’appuntamento deluso per la sconfitta nella finale di Coppa Italia. Ora per giocare in Europa nella prossima stagione servirà davvero un miracolo visto che in campionato le cose non stanno andando meglio. Dopo il 3-1 contro il Bologna, i rossoneri sono ottavi con 60 punti, frutto di vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte, cinquantotto gol fatti e quaranta subiti.

Nelle ultime cinque sfide la Roma ha collezionato nove punti, il Milan dodici. Sono 180 i precedenti tra le due compagini con il bilancio di 80 vittorie del Milan, 53 pareggi e 46 affermazioni della Roma. All’andata finì 1-1. In Coppa Italia invece il Milan vinse 3-1.

Cronaca con tabellino

RISULTATO IN DIRETTA: ROMA-MILAN Domenica 18 maggio dalle ore 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

L’arbitro

A dirigere la Marco Piccinini della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Del Giovanee dal quarto uomo Massimi. Al VAR Mazzoleni, AVAR Dionisi.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA ROMA – Ranieri dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Svilar tra i pali e con una difesa a tre formata da Celik, Mancini e Ndicka. In cabina di regia Cristante con Koné e Pisilli mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Soulé e Angelino. Coppia di attacco composta da Shomurodov e Dovbyk.

COME ARRIVA IL MILAN – Conceiςao dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e con una difesa a tre formata da Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mezzo Fofana e Rejinders mentre Jimenez e Theo Hernandez dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Attacco affidato a Gimenez, affiancato da Pulisic e Leao.

Le probabili formazioni di Roma-Milan

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulé, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Shomurodov, Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Sergio Conceicao.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: