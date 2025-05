Udinese-Fiorentina 2-3: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Udinese-Fiorentina di Domenica 25 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

UDINE – Domenica 25 maggio, alle ore 20.45, alla BluEnergy Arena di Udine, andrà in scena Udinese-Fiorentina, gara valida per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

La Viola, in corsa per un posto nella Conference League, ha come unico obiettivo la vittoria. Tuttavia, questo non basta: i ragazzi di Palladino devono anche sperare che la Lazio, impegnata contro il Lecce all’Olimpico, esca sconfitta. Con 18 vittorie e 11 sconfitte, i viola hanno dimostrato una solidità notevole, soprattutto nelle sfide contro le grandi squadre. Tuttavia, la stagione è stata segnata da alcuni passi falsi contro avversari considerati di minor valore, circostanza che ha influito negativamente sulla loro classifica complessiva. D’altro canto, l’Udinese si presenta a questo incontro con uno stato d’animo completamente diverso.

I friulani hanno vissuto una stagione caratterizzata da alti e bassi, culminata nelle ultime due sconfitte subite contro Monza e contro la Juventus. Con un bilancio di 12 vittorie e 17 sconfitte, l’Udinese ha ormai abbandonato ogni ambizione di classifica, vedendo svanire anche la possibilità di chiudere in decima posizione, attualmente occupata dal Como. Nonostante ciò, l’Udinese mira a congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico, cercando una prestazione positiva che possa regalare un sorriso ai suoi tifosi dopo una fase finale di stagione poco soddisfacente. All’andata, lo scorso 23 dicembre, finì 1-2 per l’Udinese.

Tabellino in tempo reale

UDINESE: Okoye M., Kabasele C., Bijol J., Solet O., Ehizibue K. (dal 41' st Palma M.), Atta A. (dal 32' st Bravo I.), Karlstrom J., Ekkelenkamp J., Zemura J., Lucca L. (dal 32' st Davis K.), Sanchez A. (dal 7' st Zarraga O.). A disposizione: Bravo I., Davis K., Giannetti L., Padelli D., Pafundi S., Palma M., Pizarro D., Sava R., Zarraga O. Allenatore: Runjaic K..



FIORENTINA: de Gea D., Comuzzo P. (dal 34' st Pongracic M.), Mari P., Ranieri L., Dodo, Mandragora R., Richardson A. (dal 26' st Gudmundsson A.), Fagioli N., Gosens R., Beltran L. (dal 40' st Ndour C.), Kean M.. A disposizione: Adli Y., Cataldi D., Colpani A., Gudmundsson A., Martinelli T., Moreno M., Ndour C., Parisi F., Pongracic M., Terracciano P. Allenatore: Palladino R..



Reti: al 26' pt Lucca L. (Udinese) , al 16' st Kabasele C. (Udinese) al 1' st Fagioli N. (Fiorentina) , al 12' st Comuzzo P. (Fiorentina) , al 37' st Kean M. (Fiorentina) .



Ammonizioni: al 9' pt Bijol J. (Udinese), al 44' st Karlstrom J. (Udinese) al 5' st Beltran L. (Fiorentina), al 14' st Richardson A. (Fiorentina).



Espulsioni: al 39' pt Bijol J. (Udinese).

I convocati della Fiorentina

Portieri: De Gea, Terracciano, Martinelli

Difensori: Comuzzo, Dodô, Gosens, Pablo Marí, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Ndour, Richardson

Attaccanti: Beltran, Colpani, Gudmundsson, Kean

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Politi e dal IV ufficiale Giua. Al VAR ci sarà Abisso, AVAR Mazzoleni-

La presentazione del match

COME ARRIVA L’UDINESE – Runjaic dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Okoye in porta e con Kabasele, Bijol e Solet. In cabina di regia Atta con Karlstrom e Zarraga mentre Ehizibue e Zemura dovrebbe ultimare la linea di centrocampo. Davanti Lucca e Davis.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Palladino dovrebbe risspondere con il modulo speculare con De Gea tra i pali e con Pongracici, Marì e Ranieri pronti a formare il blocco difensivo, In cabina di regia Richardson con Mandragora e fagioli mentre Dodò e Gosens dovrebbero agire sulle corsie esterne. Coppia di attacco composta da Kean e Gudmundsson.

Le probabili formazioni di Udinese-Fiorentina

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Lucca, Davis. Allenatore: Runjaic.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Richardson, Fagioli, Gosens; Kean, Gudmundsson. Allenatore: Palladino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: