Lazio-Lecce: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Lecce di domenica 25 maggio 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Domenica 25 maggio, nella cornice dello Stadio Olimpico andrà in scena Lazio-Lecce, match valido match valido per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 20:45

Indice

Da una parte del campo ci saranno i biancocelesti, che dopo aver strappato un pareggio nel finale a San Siro contro l’Inter, nutrono ancora una remota speranza di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Baroni occupa attualmente il sesto posto in classifica e, per centrare l’obiettivo, deve vincere e sperare contemporaneamente nella sconfitta della Juventus e nella non vittoria della Roma a Torino contro i granata.

Dall’altro lato ci sarà, come detto in precedenza, il Lecce. La formazione salentina è al momento quartultima con 31 punti, a pari merito con l’Empoli, che però retrocederebbe in virtù della peggior classifica avulsa. In penultima posizione c’è il Venezia, staccato di appena due punti dai giallorossi, e impegnato in questa giornata proprio contro la Juventus, in una sfida che intreccia direttamente la lotta salvezza con quella per la zona Champions.

La gara sarà affidata al sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna coadiuvato da Carbone e Peretti, il quarto uomo sarà Ayroldi, mentre al VAR andranno Meravigli e Piccinini.

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-LECCE]

I convocati del Lecce

Portieri: 30. Falcone, 1. Früchtl, 32. Samooja

Difensori: 6. Baschirotto, 25. Gallo, 4. Gaspar, 12. Guilbert, 99. Sala, 44. Tiago Gabriel, 17. Veiga

Centrocampisti: 5. Berisha, 29. Coulibaly, 14. Helgason, 77. Kaba, 75. Pierret, 8. Rafia, 20. Ramadani

Attaccanti: 22. Banda, 23. Burnete, 37. Karlsson, 9. Krstović, 7. Morente (squalificato), 10. N’Dri

50. Pierotti, 3. Rebić, 11. Sansone

L’arbitro

Sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna a dirigere Lazio-Lecce, match valido match valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025; calcio di inizio alle ore 20:45. Con il Lecce sono cinquei precedenti con questo direttore di gara: una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Per quanto riguarda i biancocelesti gli incroci sono sedici: undici vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

I precedenti tra Lazio e Lecce

I precedenti tra Lazio e Lecce sono 45: i biancocelesti si sono imposti in 22 occasioni, mentre i salentini hanno vinto 12 volte, così come sono 12 i pareggi complessivi. Nell’ultimo incrocio, nel girone d’andata, la Lazio ha espugnato il Via del Mare grazie a una rete di Adam Marusic nei minuti di recupero. Decisivo il suo gol dopo che Morente aveva ristabilito la parità, rispondendo all’iniziale vantaggio firmato da Castellanos.

Presentazione del match

QUI LAZIO – La Lazio allenata da Marco Baroni scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta ci sarà Mandas, i terzini saranno Marusic e Tavares con Gila e Romagnoli a completare il reparto centralmente. Il centrocampo sarà composto da Rovella e Guendouzi con Pedro, Dia e Zaccagni che agiranno alle spalle di Castellanos.

QUI LECCE – Modulo speculare per gli ospiti guidati da Marco Giampaolo. Tra i pali andrà Falcone mentre la difesa sarà formata da Guilbert, Gaspar, Baschirotto e Gallo. I due in mediana saranno Coulibaly e Ramadani con Pierotti, Helgason e N’Drij che svarieranno sulla trequarti dietro a Krstovic.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Pedro, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, N’Dri; Krstovic. Allenatore: Marco Giampaolo

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lazio-Lecce valido per la trentottesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Sarà visibile per gli utenti DAZN anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli utenti DAZN che lo preferissero, potranno vedere Lazio-Lecce in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio personal computer o notebook, in questo caso semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.