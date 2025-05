Diretta Genoa-Atalanta di Sabato 17 maggio 2025: alla doppietta di Pinamonti rispondono Sulemana, Maldini e l’ex Retegui

GENOVA – Sabato 17 maggio, alle ore 20:45, allo Stadio “Luigi Ferraris” di Genova, andrà in scena Genoa-Atalanta, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2024/2025.

Si tratta dell’unica partita che si giocherà in contemporanea con le altre in quanto priva di interessi di classifica per entrambe le squadre. I rossoblù sono infatti già salvi da qualche turno. Nonostante due stop di fila (quello casalingo contro il Milan e quello rimediato a Napoli) sono tredicesimi a quota 40. Il loro percorso racconta di dieci partite vinte, quattordici pareggiate e dodici perse, trentacinque reti realizzate e quarantadue incassate. Gli orobici sono già sicuri di partecipare alla prossima edizione di Champions League. Dopo due successi consecutivi (0-4 contro il Monza e 2-1 contro la Roma) sono terzi con 71 punti, frutto di ventuno vittorie, otto pareggi e sette sconfitte, settantatré gol fatti e trentadue subiti. Nelle ultime cinque sfide la squadra di Vieira ha collezionato solo due punti, quella di Gasperini tredici. All’andat, lo scorso 5 ottobre, finì 5-1 per la Dea.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: GENOA-ATALANTA 2-3 La redazione di calciomagazine.net ringrazia per l'attenzione e dà appuntamento ai prossimi live! Buonanotte a tutti! SECONDO TEMPO 49' finiscce qui! Il Genoa saluta i suoi tifosi con una sconfitta ma dà l'arrivederci in Serie A 45' quattro minuti dii recupero 44' Bani lascia il campo infortunato 44' CHECK VAR! GOL CONVALIDATO 43' VANTAGGIO ATALANTA! Fallo su Bani a centrocampo ma Ghersini lascia correre, sugl sviluppi dell'azione Retegui centra il palo ma poi la palla si infila in rete! 41' intervento falloso di Ekuban ai danni di Kossonou 38' tentativo di cross di Frendrup murato! 35' nell'Atalanta dentro ederson al posto di Sulemana 31' nel Genoa dentro Thorsby per Vitinha e dentro Ekuban per Pinamoti 28' nel'Atalanta ndentro Pasalic per Brescianini, dentro De keteleare per Maldini e dentro Zappacosta per Palestra 25' anticipo in fallo laterale di Kossonou su Zanoli 20' nel Genoa dentro Zanoli per Sabelli e dentro Onana per Badelj 18' PAREGGIO ATALANTA! suggerimento di De Roon per Maldini che con un destro rasoterra chirurgico mette la palla in rete! 16' intervento falloso ai danni di Martin 14' check VAR per possibile fuorigioco. GOL CONVALIDATO 13' RADDOPPIO GENOA!!! ancora Pinamonti! ancora un colpo di testa che mette la palla alle spalle di Rui Patricio! Genoa 2 Atalanta 1! 11' nell'Atalanta dentro Bellanova al posto di Ruggeri 9' tentativo di cross di Retegui murato da Norton-Cuffy 8' punizione per il Genoa per un fallo ai danni di Vitinha 6' cross di Norton-Cuffy deviato in angolo daKossonou 2' PAREGGIO ATALANTA!!! sponda di Ruggieri per Sulemana che con un destro potente trafigge Leali! 1' si riparte, senza cambi! PRIMO TEMPO 47' finisce qui il primo tempo. Si va negli spogliatoi con il Genoa avanti di un gol 45' due minuti di recupero 44' GOL ANNULLATO PER TOCCO DI MANO DI BANI 43' RADDOPPIO GENOA!! mattia Bani, disturbato dall'avversario, si inciampa sulla palla, travolge rui Patricio ma poi riesce a metterla in rete per i 2-0 del Genoa! 42' destro di Vitinha deviato in calcio d'angolo da Kossonou 39' fallo di Masini su Maldini 36' VANTAGGIO GENOA!! cross di Martin per Pinamonti che di testa anticipa tutti e batte un incolpevole Rui Patricio! 34' in scivolata Maldini non riesce a deviare la palla in porta! anzi, finisce lui dentro la porta! 34' nel Genoa dentro De Winter al posto dell'infortunato Vasquez 31' Vasquez stringe i denti e rientra in campo. Non ci sono movimenti dalla panchina 30' Genoa momentaneamente in dieci uomini 29' gioco fermo per infortunio a Vasquez, che, zoppicante, viene accompagnato fuori dal campo 29' Vasquez a terra infortunato ma Ghersini non ferma il gioco. La conclusione di Samardzic viene parata da leali! 27' intervento falloso di retegui ai danni di Vasquez 26' cross di Norton-Cuffy deviato in calcio d'angolo da Ruggieri 23' Pinamonti intercetta un passaggio di maldini per kossonou. Ne scaurisce una ripartenza che viene fermata in calcio d'angolo da Hien 20' sugli sviluppi del secondo calcio d'angolom maldini libera l'area 19' destro di Vitinha! Palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo sarà ancora corner 18' tiro debole di Vitinha! palla a Rui Patricio 16' destro di Palestra! Leali é attento! 15' cross di Vitinha, la palla finisce drettamente tra le braccia di Rui Patricio 11' anticipo di de Roon su Norton-Cuffy in fallo laterale 10' cross di Samardzic per Retegui che manda la palla sull'esterno della rete 7' non riesce a Frendrup il colpo di tacco per Norton-Cuffy! 6' conclusione dalla distanza di Kossonou! Palla abbondantemente a lato! 5' colpo di testa centrale di Pinamonti sugli sviluppi di un calcio piazzato! Nessun problema per Rui Patricio 4' apertura per Palestra, che non arria in tempo sulla palla. Rimessa laterale per il Genoa 1' ci prova dalla distanza Vasquez ma il suo tiro viene murato! 1' partiti! primo pallone gestito dai padroni di casa squadre in campo Un cordiale buonasera a tutti i lettori collegati per vivere insieme alla redazione di calciomagazine.net ogni azione ed emozione di Genoa-Atalanta Tabellino Genoa: Leali, Sabelli (dal 20' st Zanoli), Bani, Vasquez (dal 34' pt De Winter), Martin, Frendrup, Badelj (dal 20' st Onana), Masini, Norton-Cuffy, Pinamonti (dal 31' st Ekuban), Vitinha (dal 31' st Thorsby). A disposizione: Siegrist, Sommariva, Messias, Ekuban, Ekhator, Scaglione, Otoa, Kassa, Venturino. Allenatore: Patrick Vieira. Atalanta: Rui Patrício, Kossounou, Hien, de Roon, Palestra (dal 28' st Zappacosta), Sulemana, Samardžić, Ruggeri (dall'11 st Bellanova) Maldini, ( dal 28' st De Keteleare) Retegui, Brescianini (dal 28' st Pasalic). A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Lookman, Éderson, Comi, Riccio, Vavassori, Del Lungo. Allenatore: Gian Piero Gasperini. Reti: al 35' pt e al 13' st Pinamonti, al 2' st Sulemana, al 18' st Maldini al 43' st Retegui Ammonizioni: Recupero: 2' nel primo tempo e 4' nella ripresa

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi

Difensori: Kossounou, Hien, Palestra, Comi, Del Lungo

Centrocampisti: Sulemana, Pasalic, Ederson, De Roon, Bellanova, Ruggeri, Brescianini, Zappacosta, Riccio

Attaccanti: Lookman, De Ketelaere, Samardzic, Retegui, Maldini, Vavassori

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Davide Ghersini della sezione di Genova. I suoi assistenti saranno Alex Cavallina di Parma e Thomas Miniutti di Maniago, IV ufficiale Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, V.A.R. Federico Dionisi di L’Aquila, A.V.A.R. Gianluca Aureliano di Bologna.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL GENOA – Assenti Cuenca, Ekuban e Miretti. Vieira dovrebbe raffidarsi al modulo 4-2-3-1 con Siegrist tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da De Winter e Vasquez mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Sabelli e Martin. In mediana Frendrup e Masini. Tra le linee Messias, di supporto all’unica punta Pinamonti; ai lati Norton-Cuffy e Vitinha.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Indisponibili Cuadrado Kolasinac, Palestra Posch, Scalvini e Scamacca. Ou anche lo squalificato Djimsiti. Gasperini dovrebbe rispondere con il modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi in porta e reparto arretrato completato da Kossounou, Hien e De Roon. In mezzo Ederson e Pasalic mentre Bellanova e Zappacosta dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Unica punta Retegui, supportata da De Keteleare e Brescianini.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, De Roon; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Brescianini; Retegui. Allenatore: Gasperini.

