Atalanta, il messaggio di Percassi: “Rispettiamo le regole e vinciamo”

Il messaggio di auguri da parte del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi in un video pubblicato sui canali social del club nerazzurro.

BERGAMO – Il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, in video messaggio pubblicato sui canali social del club nerazzurro, ha fatto gli auguri ai tifosi orobici in questo momento così difficile. Queste le sue parole: “Una Pasqua molto strana, difficile. Dobbiamo essere uniti nel rispettare le regole per vincere anche questa partita. Non avremmo mai pensato di vivere un periodo così. Il mio augurio più grande è che questa situazione passi”.

A fare da eco alle sue parole anche quelle del tecnico Gian Piero Gasperini: “Non è questa la Pasqua che pensavamo di trascorrere, ma gli auguri ce li facciamo lo stesso. Rispettiamo le regole e sapremo vincere anche questa partita”. Il capitano Alejandro Gomez ribadisce la prudenza nell’affrontare l’emergenza sanitaria: “Restate a casa, mi raccomando. Vi voglio bene a tutti”. Non manca l’appello di Mattia Caldara, il prodotto del vivaio tornato alla base a gennaio dal Milan: “Quest’anno la vivremo in maniera diversa, ma noi da buoni bergamaschi sappiamo di non dover mollare mai per tornare alla normalità il prima possibile”.

Questo, invece, il messaggio della Dea sul suo sito ufficiale: “Auguri con un pensiero a chi non c’è più. Buona Pasqua. Sarà una Pasqua diversa, non solo per la situazione di emergenza sanitaria che il mondo intero sta attraversando e che ha costretto a misure di prevenzione mai adottate prima – si legge -. A causa di questo maledetto virus invisibile se ne sono andate tante, troppe persone care. Soprattutto per questo sarà una Pasqua diversa. Nel ricordo di chi purtroppo non c’è più”.